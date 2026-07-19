/மெஸ்ஸி, யமால் என்ன ராசிகள் தெரியுமா? உலகக் கோப்பையை ஜெயிக்கப்போவது யார்?

பிபா உலகக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் அர்ஜென்டினா - ஸ்பெயின் அணிகள் மோதுகின்றன. இந்நிலையில், இந்த இரு அணிகளின் நட்சத்திர வீரர்கள் என்னென்ன ராசி?, அவர்களில் இன்று யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு இருக்கிறது? என்பதை இங்கு காணலாம்.
இந்த ராசி கணிப்பு அனைத்தும் மூத்த ஜோதிடர் ஷ்யாம் தாக்கூர், வீரர்களின் பிறந்த தேதியை அடிப்படையாக வைத்து கணித்தவை. எனவே, இதனை Zee Tamil News ஊடகம் உறுதிப்படுத்தவில்லை.
ஸ்பெயின் அணியின் நட்சத்திர வீரரான இவர் லமின் யமால், 2007ஆம் ஆண்டு ஜூலை 13ஆம் தேதி பிறந்தார். அதன்படி இவர் கடக ராசி ஆவார். அதேபோல், ஸ்பெயின் வீரர் ரோட்ரி 1996ஆம் ஆண்டு ஜூலை 22ஆம் தேதி அன்று பிறந்தார். இவரும் கடக ராசிதான்
செவ்வாய் பகவான் விளையாட்டுத் துறைக்கானது. இந்த கணக்கீட்டின்படி, லமின் யமால் ஜாதகத்தில் செவ்வாய் 4ஆம் வீட்டில் பலவீனமாக உள்ளது. அதேவேளையில் ரோட்ரியின் ஜாதகத்தில் ஜூலை 19, ஜூலை 20 இரவுகளில் சனி கிரகத்தின் தாக்கத்தால் வெற்றி கைக்கூடாமல் போகலாம்.
தொடரில் அதிக கோல்களை அடித்தவர்களுக்கு வழங்கப்படும் கோல்டன் பூட் விருது பட்டியலில் அர்ஜென்டினா கேப்டன் மெஸ்ஸி தொடர்ந்து முதலிரண்டு இடங்களில் உள்ளார். இவர் 1987ஆம் ஆண்டு ஜூன் 24 அன்று இரவு 8.30 மணிக்கு அர்ஜென்டினாவின் ரொசாரியோவில் பிறந்தார். அதன்படி, அவரது ராசி ரிஷபம். அவர் கடைசியாக உலகக் கோப்பையை வென்றபோது அவரது ஜாதகத்தில் குரு பகவான் மீன ராசியில் 11ஆம் வீட்டில் ருந்தது.
தற்போது, உச்சம் பெற்ற குரு பகவான் மூன்றாம் வீட்டில் உள்ளது. மூன்றாம் வீடு விளையாட்டைக் குறக்கிறது. இது வெற்றிக்கான வாய்ப்பை தரும். அதேநேரத்தில் மெஸ்ஸிக்கு ராகு 10ஆம வீட்டில் உள்ளது. இது ஆளுமை மற்றும் வெற்றிக்கு வழி வகுக்கும். இதற்கும் மேலும் வலுசேர்ப்பது கடக ராசியின் 3ஆம் வீட்டில் சூரியன் வியாழடன் இணைந்திருப்பதுதாந். எனவே, ஜாதிடத்தின்படி இன்று அனைத்தும் மெஸ்ஸிக்கு சாதகமாக உள்ளது.
பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் யார் கோப்பையை வெல்லப்போகிறார்கள் என்பது இன்று நள்ளிரவு தெரிந்துவிடும். மெஸ்ஸி அவரது 2வது தொடர்ச்சியான உலகக் கோப்பையை வெல்வாரா அல்லது லமின் யமால் முதல் உலகக் கோப்பையை வெல்வாரா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.