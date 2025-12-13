லியோனல் மெஸ்ஸி சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு? தனி விமானம் முதல் எக்கச்சக்க கார் வரை...!

Lionel Messi Net Worth: இந்திய வந்துள்ள கால்பந்து ஜாம்பவான் லியோனல் மெஸ்ஸியின் நிகர சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
கால்பந்து ஜாம்பவான் லியோனல் மெஸ்ஸி சுமார் 14 ஆண்டுகள் கழித்து தற்போது இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். இதற்கு முன் 2011ஆம் ஆண்டில் அர்ஜென்டினாவின் கேப்டனாக கொல்கத்தா சால்ட் லேக் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது.
இன்று (டிசம்பர் 13) தொடங்கிய அவரது டிசம்பர் 15ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இந்தச் சுற்றுப்பயணத்தில் மெஸ்ஸி பிரமதர் நரேந்திர மோடியை சந்திக்க இருக்கிறார். மேலும், பல விளையாட்டு வீரர்கள், பிரபலங்களும் மெஸ்ஸியுடன் நிகழ்வில் கலந்துகொள்ள உள்ளனர்.
கொல்கத்தாவில் இன்று நடைபெற்ற நிகழ்வில் வெறும் 10 நிமிடங்களே மெஸ்ஸி இருந்தார் என்றும் நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்யவில்லை என்றும் பார்வையாளர் கோபத்தில் சேர்களை உடைத்து, மைதானத்தை கடுமையாக சேதப்படுத்தினர். இந்த சம்பவம் குறித்து ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி தலைமையில் விசாரணை நடத்தப்படும் என மேற்கு வங்க அரசு அறிவித்துள்ளது. இந்த சம்பவத்திற்கு மெஸ்ஸியிடத்திலும், அவர்களின் ரசிகர்களிடத்திலும் மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி மன்னிப்பு கோரினார்.
இது ஒருபுறம் இருக்க, மெஸ்ஸியின் மொத்த சொத்து மதிப்பு குறித்து பலரும் இணையத்தில் தேடினார்கள். அவரது சொத்து மதிப்பில் கால்பந்து விளையாட்டு அணிகளின் ஒப்பந்தங்கள், வணிகங்கள் மற்றும் பல்வேறு வணிக முயற்சிகள் அடங்கும்.
லியோனல் மெஸ்ஸி விளம்பரங்கள் மூலம் ஆண்டுக்கு சுமார் 70 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் அளவிற்கு வருமானம் ஈட்டுகிறார்.இது இந்திய மதிப்பில் ரூ.634 கோடி ஆகும்.
லியோனல் மெஸ்ஸி பார்சிலோனா, மியாமி, அன்டோரா மற்றும் லண்டன் உள்ளிட்ட நகரங்களில் பல சொத்துக்களை வைத்திருக்கிறார். அவரது இபிசா வீட்டின் மதிப்பு சுமார் ₹100 கோடி. அவர் ஆடை நிறுவனமான "மெஸ்ஸி ஸ்டோரையும்" நடத்துகிறார். இதன் மதிப்பு 150–200 மில்லியன் அமெரிக்க டாலராகும்.
லியோனல் மெஸ்ஸியிடம் சுமார் ரூ.100 கோடி மதிப்புள்ள தனியார் ஜெட் விமானத்தை வைத்திருக்கிறார்கள். மேலும் இவரிடம் உயர் ரக கார்கள்,சொகுசு ஹோட்டல்கள் ஆகியவை வைத்து நடத்துகிறார்.
இதன்மூலம், மெஸ்ஸி உலகின் பணக்கார விளையாட்டு வீரர்களில் ஒருவராக உள்ளார். அவரது நிகர சொத்து மதிப்பு 850 மில்லியன் அமெரிக்க டாலராகும். இந்திய மதிப்பில் ரூ.7,700 கோடியாக உள்ளது.