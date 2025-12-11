IPL 2026: 10 அணிகளின் ஹெட் கோச் யார் யார்...? முழு லிஸ்ட் இதோ

IPL 2026 Head Coaches: ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலம் வரும் செவ்வாய் அன்று (டிசம்பர் 16) தொடங்க இருக்கும் நிலையில், 10 அணிகளின் தலைமை பயிற்சியாளர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு தெரிந்துகொள்ளலாம்.
ஐபிஎல் 2026 தொடர் வரும் மார்ச் தொடங்கி மே மாதம் வரை நடைபெற இருக்கும் சூழலில், அதை முன்னிட்டு மினி ஏலத்தை நடத்தப்பட இருக்கிறது. ஒவ்வொரு அணிகளும் தங்களின் ஸ்குவாடை முழுமையாக்க இந்த ஏலத்தை பயன்படுத்திக்கொள்ளும். இதில் தலைமை பயிற்சியாளர்களின் பங்கும் தனித்துவமானது. அவர்களே ஒரு அணியில் புதிய கலாச்சாரத்தை உருவாக்குவார்கள். அப்படியிருக்க, 10 அணிகளின் தலைமை பயிற்சியாளர்களை இங்கு பார்க்கலாம்.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு: ஆர்சிபி அணிக்கு தற்போது ஜிம்பாப்வே ஜாம்பவான் ஆண்டி பிளவர் தலைமை பயிற்சியாளராக இருக்கிறார். இவர் இங்கிலாந்து தேசிய அணியின் முன்னாள் தலைமை பயிற்சியாளராகவும் இருந்தார். இவர் தலைமையிலேயே ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஆர்சிபி அதன் முதல் கோப்பையை வென்றது.
பஞ்சாப் கிங்ஸ்: ஆஸ்திரேலிய அணியின் வெற்றிகரமான கேப்டனாக பார்க்கப்படும் ரிக்கி பாண்டிங், PBKS அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக செயல்படுகிறார். டெல்லியில் இருந்து கடந்த வருடம் பஞ்சாப் அணிக்கு வந்த இவர், முதல் ஆண்டிலேயே பஞ்சாப்பை இறுதிப்போட்டி வரை கொண்டுவந்தார். பஞ்சாப் அதற்கு முன் ஒரே ஒருமுறை 2014இல் பிளே ஆப் (இறுதிப்போட்டி) வரை வந்திருந்தது.
மும்பை இந்தியன்ஸ்: இலங்கை அணியின் ஜாம்பவான் மஹேலா ஜெயவர்தனே மும்பை அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக தொடர்கிறார். மார்க் பவுச்சர் தலைமையில் மும்பை திணறி வந்த சூழலில், ஜெயவர்தனே வந்த பின் பெரும் முன்னேற்றம் கண்டு குவாலிபயர் 2 வரை வந்தது.
குஜராத் டைட்டன்ஸ்: GT அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக ஆஷிஷ் நெஹ்ரா தொடர்கிறார். இவர் தலைமையில் குஜராத் 2022இல் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது. 2023இல் இறுதிப்போட்டிக்கும், 2025இல் பிளேஆப் சுற்றுக்கும் அந்த அணி தகுதிபெற்றிருக்கிறது. இந்த சீசனிலும் அதே ஆதிக்கத்தை இவர் தலைமையில் குஜராத் தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
டெல்லி கேப்பிடல்ஸ்: தமிழக மூத்த வீரரான ஹேமங் பதானி கடந்தாண்டு DC அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டார். இவர் தலைமையில் டெல்லி அணி கடந்தாண்டு ஏலத்தில் பல சிறந்த வீரர்களை எடுத்தது. ஆரம்ப கட்டத்தில் அதிரடி காட்டிய டெல்லி அணி, ஓரிரு சொதப்பல்களால் பிளே ஆப் வரும் வாய்ப்பை இழந்து 5வது இடத்தில் நிறைவு செய்தது. இவரே இந்தாண்டும் டெல்லி அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக தொடர்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்தின் முன்னாள் கேப்டன் டேனியல் வெட்டோரி தற்போது SRH அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக செயல்படுகிறார். வெட்டோரி - பாட் கம்மின்ஸ் தலைமையில் SRH அணி அதிரடி பாணி ஆட்டத்தை விளையாடி வருகிறது.
லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ்: முன்னாள் ஆஸ்திரேலிய தலைமை பயிற்சியாளரான ஜஸ்டின் லாங்கர், LSG அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக தொடர்வார் என எதிர்பாரக்கப்படுகிறது. ஜாகிர் கான் ஆலோசகராகவும், பரத் அருண் புதிய பந்துவீச்சு பயிற்சியாளராகவும், கார்ல் குரோவ் புதிய சுழற்பந்துவீச்சு ஆலோசகராவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்: சந்திரகாந்த் பண்டிட் கேகேஆர் அணிக்கு கடந்த சில ஆண்டுகளாக தலைமை பயிற்சியாளராக செயல்பட்ட நிலையில், அவர் இந்த வருடம் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு பதில் அபிஷேக் நாயர் தலைமை பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்: ராகுல் டிராவிட் தலைமை பயிற்சியாளர் பொறுப்பில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்ட பின்னர், மீண்டும் குமார் சங்கக்காரா அந்த பொறுப்பை ஏற்றுள்ளார்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: கடந்த 2009ஆம் ஆண்டில் இருந்து மொத்தம் 17 சீசனுக்கு CSK-வின் தலைமை பயிற்சியாளராக ஸ்டீபன் பிளமிங் செயல்பட்டு வருகிறார். இவர் தலைமையில் சிஎஸ்கே 5 கோப்பைகளை வென்றுள்ளது. இந்தாண்டுமே இவரே தொடர்கிறார்.