English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
IPL தொடரில் 10 அணிகளின் குறைந்த ஸ்கோர்... லிஸ்டில் RCB தான் டாப்!

IPL Stats: ஐபிஎல் வரலாற்றில் தற்போது விளையாடி வரும் 10 அணிகளின் மிக குறைந்த ஸ்கோர் எவ்வளவு என்பதை இந்த புகைப்படத்தொகுப்பில் காணலாம்.
1 /10

10. GT: 2026ஆம் ஆண்டில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிராக குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 100 ரன்களை அடித்தது. இதுவே இந்த அணியின் குறைந்த ஸ்கோர். 

2 /10

9. SRH: 2019ஆம் ஆண்டில் மும்பை அணிக்கு எதிராக ஹைதராபாத் அணி 96 ரன்களை அடித்தது. இதுவே இந்த அணியின் குறைந்த ஸ்கோர்.

3 /10

8. MI: 2018ஆம் ஆண்டில் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக மும்பை அணி 87 ரன்களை அடித்தது. இதுவே இந்த அணியின் குறைந்த ஸ்கோர்.  

4 /10

7. LSG: 2022ஆம் ஆண்டில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிராக லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணி 82 ரன்களை அடித்தது. இதுவே இந்த அணியின் குறைந்த ஸ்கோர். 

5 /10

6. CSK: 2013ஆம் ஆண்டில் மும்பை அணிக்கு எதிராக சிஎஸ்கே அணி 79 ரன்களை அடித்தது. இதுவே இந்த அணியின் குறைந்த ஸ்கோர்.

6 /10

5. PBKS: 2017ஆம் ஆண்டில் ரைஸ்ஸிங் புனே சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணிக்கு எதிராக பஞ்சாப் அணி 73 ரன்களை அடித்தது. இதுவே இந்த அணியின் குறைந்த ஸ்கோர்.

7 /10

4. KKR: 2008ஆம் ஆண்டில் மும்பை அணிக்கு எதிராக கொல்கத்தா அணி 67 ரன்களை அடித்தது. இதுவே இந்த அணியின் குறைந்த ஸ்கோர்.

8 /10

3. DC: 2017ஆம் ஆண்டில் மும்பை அணிக்கு எதிராக டெல்லி அணி 66 ரன்களை அடித்தது. இதுவே இந்த அணியின் குறைந்த ஸ்கோர்.

9 /10

2. RR: 2009ஆம் ஆண்டில் பெங்களூரு அணிக்கு எதிராக ராஜஸ்தான் அணி 58 ரன்களை அடித்தது. இதுவே இந்த அணியின் குறைந்த ஸ்கோர்.  

10 /10

1. RCB: 2017ஆம் ஆண்டில் கொல்கத்தா அணிக்கு எதிராக  ஆர்சிபி அணி 49 ரன்களை அடித்தது. இதுவே இந்த அணியின் குறைந்த ஸ்கோர், ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஒரு அணியால் அடிக்கப்பட்ட குறைவான ஸ்கோர். 

IPL IPL News IPL Stats IPL lowest scores

Next Gallery

IPL: அதிக முறை 3 விக்கெட்டை.. டாப் 10 &#039;பிஸ்தா&#039; பாஸ்ட் பௌலர்கள் லிஸ்ட்