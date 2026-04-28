IPL தொடரில் 10 அணிகளின் குறைந்த ஸ்கோர்... லிஸ்டில் RCB தான் டாப்!

IPL Stats: ஐபிஎல் வரலாற்றில் தற்போது விளையாடி வரும் 10 அணிகளின் மிக குறைந்த ஸ்கோர் எவ்வளவு என்பதை இந்த புகைப்படத்தொகுப்பில் காணலாம்.
10. GT: 2026ஆம் ஆண்டில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிராக குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 100 ரன்களை அடித்தது. இதுவே இந்த அணியின் குறைந்த ஸ்கோர்.
9. SRH: 2019ஆம் ஆண்டில் மும்பை அணிக்கு எதிராக ஹைதராபாத் அணி 96 ரன்களை அடித்தது. இதுவே இந்த அணியின் குறைந்த ஸ்கோர்.
8. MI: 2018ஆம் ஆண்டில் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக மும்பை அணி 87 ரன்களை அடித்தது. இதுவே இந்த அணியின் குறைந்த ஸ்கோர்.
7. LSG: 2022ஆம் ஆண்டில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிராக லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணி 82 ரன்களை அடித்தது. இதுவே இந்த அணியின் குறைந்த ஸ்கோர்.
6. CSK: 2013ஆம் ஆண்டில் மும்பை அணிக்கு எதிராக சிஎஸ்கே அணி 79 ரன்களை அடித்தது. இதுவே இந்த அணியின் குறைந்த ஸ்கோர்.
5. PBKS: 2017ஆம் ஆண்டில் ரைஸ்ஸிங் புனே சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணிக்கு எதிராக பஞ்சாப் அணி 73 ரன்களை அடித்தது. இதுவே இந்த அணியின் குறைந்த ஸ்கோர்.
4. KKR: 2008ஆம் ஆண்டில் மும்பை அணிக்கு எதிராக கொல்கத்தா அணி 67 ரன்களை அடித்தது. இதுவே இந்த அணியின் குறைந்த ஸ்கோர்.
3. DC: 2017ஆம் ஆண்டில் மும்பை அணிக்கு எதிராக டெல்லி அணி 66 ரன்களை அடித்தது. இதுவே இந்த அணியின் குறைந்த ஸ்கோர்.
2. RR: 2009ஆம் ஆண்டில் பெங்களூரு அணிக்கு எதிராக ராஜஸ்தான் அணி 58 ரன்களை அடித்தது. இதுவே இந்த அணியின் குறைந்த ஸ்கோர்.
1. RCB: 2017ஆம் ஆண்டில் கொல்கத்தா அணிக்கு எதிராக ஆர்சிபி அணி 49 ரன்களை அடித்தது. இதுவே இந்த அணியின் குறைந்த ஸ்கோர், ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஒரு அணியால் அடிக்கப்பட்ட குறைவான ஸ்கோர்.