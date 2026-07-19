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2024 தேசிய விருதை மிஸ் செய்த தமிழ் படங்கள்! ராயன் இவற்றை விட நல்லா இருந்துதா?

Written ByYuvashree
Published: Jul 19, 2026, 08:58 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:58 AM IST

National Film Awards 2024 Tamil : 2024ஆம் ஆண்டு, சிறந்த படத்துக்கான தேசிய விருது, தனுஷ் இயக்கி நடித்த ‘ராயன்’ திரைப்படத்திற்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, அந்த வருடத்தில் ரிலீஸ் ஆன பிற படங்களும் கூட, நல்ல வரவேற்பையும் விமர்சனங்களையும் பெற்றிருந்தன. அவை என்னென்ன படங்கள் தெரியுமா? இதோ விவரம்

National Film Awards 2024 Tamil : தமிழ் சினிமாவிற்கு, 2024ஆம் ஆண்டு என்பது பொற்காலமாக இருந்தது. அந்த ஆண்டில் வெளியான ராயன் திரைப்படத்திற்கு சிறந்த படத்திற்கான விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இந்த படத்தை தாண்டி, 2024ல் பிற படங்கள் வெளியாகி அவற்றிற்கு ராயன் படத்தை விட நல்ல விமர்சனமும் கிடைத்தது. அவை என்னென்ன படங்கள் தெரியுமா? முழு லிஸ்ட் இங்கே

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72வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள்

72வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்ரன. 2024ல் வெளியான தமிழ் திரையுலகை சேர்ந்த படங்கள் இதில் இடம் பெற்றிருக்கின்றன குறிப்பாக,  சிறந்த படமாக தனுஷின் ராயன் படம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்லது. அமரன் படத்திற்கு சிறந்த இயக்குநர், சிறந்த இசை, சிறந்த படத்தொகுப்பு உள்ளிட்ட விருதுகள் கிடைத்துள்ளன. மகாராஜா படத்தில் நடித்த சாச்சனாவிற்கு சிறந்த துணை நடிகைக்கான விருதும், சண்டை பயிற்சியாளர் விருது அனல் அரசுவுக்கும் கிடைத்துள்ளது. கேப்டன் மில்லர், மெய்யழகன் உள்ளிட்ட படங்களும் சில துறைகளில் விருதுகளை பெறுகின்றன. இந்த நிலையில், ராயன் படத்தை தாண்டி 2024ல் வெளியான சில படங்கள் நல்ல விமர்சனங்களை பெற்றும் அவற்றிற்கு ஏன் விருது கிடைக்கவில்லை என்பது ரசிகர்களின் கேள்வியாக இருக்கிறது. 

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லப்பர் பந்து

தமிழரசன் பச்சமுத்து இயக்கத்தில், 2024ல் வெளியான படம், லப்பர் பந்து. அந்த ஆண்டின் செப்டம்பர் மாதத்தில் வெளியான இந்த படம், பெருவாரியான மக்களுக்கு பிடித்ததாக இருந்தது. சொல்லப்போனால், அந்த ஆண்டில் வெளியாகி அதிகம் பேசப்பட்ட படங்களில் இது முதன்மை இடத்தை பெற்றிருந்தது. ஆனால், இப்படத்திற்கு 2024ல் ஒரு தேசிய விருது கூட கிடைக்கப்பெறவில்லை.

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கொட்டுக்காளி

பி.எஸ்.வினோத்ராஜ் இயக்கத்தில், 2024 ஆகஸ்ட் மாதம் வெளியான படம்தான் கொட்டுக்காளி. இந்த படத்தில் சூரி, அன்னா பென் உள்ளிட்டோர் சிறப்பாக நடித்திருந்ததாக சினிமா விமர்சகர்கள், பிற கலைஞர்கள் மத்தியில் பாராட்டப்பட்டனர். இப்படம், 70வது மாநில திரைப்பட விருது விழாவில் சிறந்த நடிகை, விமர்சகர்கள் விருதை பெற்றிருந்தது. வெளிநாடுகளில் நடத்தப்பட்ட திரைப்பட விழாக்களிலும் போட்டியிட்டு விருதுகளை பெற்றுள்ளது. ஆனால், இந்த படத்துக்கு ஒரு தேசிய விருது கூட அறிவிக்கப்படவில்லை.

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ஜமா

பாரி இளவழகன் இயக்கத்தில் 2024 ஆகஸ்டில் வெளியான படம், ஜமா. இந்த படம் ரசிகர்கள் மற்றும் விமர்சகர்களால் அதிகம் பாராட்டப்பட்ட படங்களுள் ஒன்றாக இருந்தது. இதில், தெருக்கூத்து கலைஞரின் வாழ்க்கையையும், அவர் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளையும் காண்பித்திருப்பார். இந்த படத்துக்கும் தேசிய விருதில் எந்த இடமும் வழங்கப்படவில்லை.

 

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2024ன் மார்ச் மாதத்தில் வெளியானது, ஜே பேபி திரைப்படம். சுரேஷ் மாரி இயக்கத்தில் வெளியான இந்த படத்தில் ஊர்வசி, தினேஷ் உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்தனர். இந்த படமும் 2024ல் வெளியான படங்களில், ரசிகர்களின் ஃபேவரட் ஆகவும் விமர்சகர்கள் மத்தியில் பாராட்டப்பட்ட படமாகவும் இருந்தது. 

TAGS:
National Film Awards 2024
Raayan

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