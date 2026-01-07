வைபவ் சூர்யவன்ஷி இதுவரை அடித்த சதங்கள்... பட்டியல் இதோ - எத்தனை தெரியுமா?

List Of Vaibhav Suryavanshi Centuries: 14 வயதே ஆன வைபவ் சூர்யவன்ஷி இதுவரை அடித்துள்ள சதங்களின் லிஸ்டை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
Vaibhav Suryavanshi: வைபவ் சூர்யவன்ஷி கடந்த ஐபிஎல் மெகா ஏலத்தில் ரூ.1.10 கோடிக்கு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியால் எடுக்கப்பட்டார். பீகார் அணிக்காக விளையாடும் இவரை இதுவரை பலமுறை சதங்களை அடித்துள்ளார். அதுவும் அதிரடியான ஆட்டத்திற்கு இவர் பெயர் பெற்றுள்ளார்.
வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஐபிஎல் தொடரில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வருகிறார். ரஞ்சி கோப்பை தொடர், சையத் முஷ்டாக் கோப்பை தொடர், விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடர் என உள்நாட்டு தொடர்களில் பீகார் அணிக்காக சூர்யவன்ஷி விளையாடுகிறார். அதேபோல், 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான இந்திய அணியிலும் விளையாடி வருகிறார். ஆசிய கோப்பை ரைஸ்ஸிங் ஸ்டார்ஸ் தொடரிலும் இந்தியா ஏ அணிக்காக விளையாடியிருந்தார். அநத் வகையில், வைபவ் சூர்யவன்ஷி அடித்த 7 சதங்களை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
முதல் சதம்: ஐபிஎல் தொடரில் 2025ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 28ஆம் தேதி குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிராக 38 பந்துகளில் 11 சிக்ஸர், 7 பவுண்டரி என 101 ரன்களை அடித்தார். ஸ்ட்ரைக் ரேட் 256.
2வது சதம்: 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக கடந்த ஜூலை 5ஆம் தேதி 78 பந்துகளில் 10 சிக்ஸர், 13 பவுண்டரியுடன் 143 ரன்களை குவித்தார். ஸ்ட்ரைக் ரேட்: 183.
3வது சதம்: ரைஸ்ஸிங் ஸ்டார்ஸ் ஆசிய கோப்பை தொடரில் கடந்த நவம்பர் 14ஆம் தேதி ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அணிக்கு எதிராக இந்திய ஏ அணி சார்பில் 42 பந்துகளில் 15 சிக்ஸர், 11 பவுண்டரியுடன் 144 ரன்களை அடித்தார். ஸ்ட்ரைக் ரேட்: 342.85
4வது சதம்: சையத் முஷ்டாக் கோப்பை தொடரில் கடந்த டிசம்பர் 2ஆம் தேதி மகாராஷ்டிரா அணிக்கு எதிராக பீகார் அணி சார்பில் இவர் 61 பந்துகளில் 7 பவுண்டரி, 7 சிக்ஸர் என 108 ரன்களை குவித்தார். ஸ்ட்ரைக் ரேட்: 177
5வது சதம்: 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான ஆசிய கோப்பை தொடரில் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியில் 95 பந்துகளில் 14 சிக்ஸர், 9 பவுண்டரி என 171 ரன்களை குவத்தார். ஸ்ட்ரைக் ரேட்: 180
6வது சதம்: விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் கடந்த டிசம்பர் 24ஆம் தேதி அருணாச்சல பிரதேச அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியில் 84 பந்துகளில் 15 சிக்ஸர், 16 பவுண்டரி என 190 ரன்களை குவித்தார். ஸ்ட்ரைக் ரேட்: 226
7வது சதம்: இன்று 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியில் 74 பந்துகளில் 10 சிக்ஸர், 9 பவுண்டரியுடன் 127 ரன்களை குவித்தது. ஸ்ட்ரைக் ரேட்: 171