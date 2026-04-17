  • தவெக கட்சியில் இருக்கும் பிரபலங்கள்! இத்தனை பேரா..முழு லிஸ்ட்

தவெக கட்சியில் இருக்கும் பிரபலங்கள்! இத்தனை பேரா..முழு லிஸ்ட்

Actors In TVK : விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியில், பல பிரபலங்கள் உருப்பினர்களாக இருக்கின்றனர். அவர்கள் யார் யார் என்பது குறித்த விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Actors In TVK : சில வருடங்களுக்கு முன்பு, விஜய் தமிழக வெற்றிக்கழகம் எனும் கட்சியை ஆரம்பித்தார். தற்போது வரவிருக்கும் சட்டமன்ற தேர்தலில், முதல்வர் வேட்பாளராக களமிறங்குகிறார். இதையடுத்து, இவரது கட்சியில் பல்வேறு நபர்கள் இணைந்திருக்கின்றனர். இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
விஜய், அரசியல் கட்சியை தொடங்குவதற்கு முன்பு மாபெறும் நடிகராக இருந்தவர். அரசியல் கட்சியை தொடங்கிய பிறகு, கடைசியாக ஜனநாயகன் திரைப்படத்தில் நடித்து விட்டு முழுக்க முழுக்க அரசியல் பணிகளில் ஈடுபடுவதாக தெரிவித்து விட்டார். 

விஜய்யின் நெருங்கிய நண்பராக இருப்பவர், ஸ்ரீநாத். இவர், விஜய்யுடன் சேர்ந்து பல படங்களில் நடித்திருக்கிறார். இவர், தூத்துக்குடி தொகுதியில் தவெக சார்பாக வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் களம் காண்கிறார்.

பல ஆண்டு காலமாக, விஜய்யின் நெருங்கிய நண்பராக இருக்கிறார், சஞ்சீவ் வெங்கட். சீரியல் நடிகரான இவர் இப்போது தவெக பிரச்சார பணிகளிலும் ஈடுபட்டு வருகிறார். இவர், இந்த தேர்தலில் களம் காணவில்லை என்றாலும் தனது நண்பருக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறார்.

சீரியல் நடிகராகவும், பிக்பாஸ் பிரபலமாகவும் இருப்பவர் தினேஷ். இவர் புதிதாக தவெக கட்சியில் இணைந்திருக்கிறார். ”பத்திரிகை அரசியல் முதல் இன்றைய AI அரசியல் வரை அனைத்தையும் பார்வையாளனாக பார்த்த நான்., அதில் ஒரு பணியாளனாக என்னை சேர்த்துக்கொண்டு., எனது பொதுவாழ்க்கைப் பயணத்தை “தமிழக வெற்றிக் கழகம்” வாயிலாக பிள்ளையார் சுழி போட்டு தொடங்குகிறேன்” என்று ஒரு பதிவினை வெளியிட்டுள்ளார்.

பிக்பாஸ் பிரபலமான தாமரை, தற்போது தவெகவிற்கு ஆதரவு கேட்டு வருகிறார். இவர் கட்சியில் இணைந்தாரா இல்லையா என்பதற்கான சான்றுகள் எதுவும் வெளியிடப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

