ஒரே ஒரு படத்தில் நடித்து விட்டு..தமிழ் சினிமாவில் இருந்து மாயமான நடிகைகள்!

Actress Who Disappeared From Tamil Cinema : தமிழ் சினிமாவில், பல ஹீரோயின்கள் வளர்வதற்கான இடம் கிடைத்துள்ளது. அப்படி வந்த சில நடிகைகள், ஒரே படத்துடன் தங்கள் தமிழ் சினிமா வாழ்க்கையை மூட்டைக்கட்டி விட்டனர். அப்படிப்பட்ட நடிகைகள் யார் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
கமல்ஹாசன் நடிப்பில் வெளியான படம், குணா. இந்த படத்தில் ‘அபிராமி’ எனும் கதாப்பாத்திரம் ஹீரோயினாக நடித்திருப்பார். இவரது பெயர், ரோஷினி. இவர், இந்த படத்திற்கு பிறகு வேறு எந்த படத்திலும் நடிக்கவே இல்லை. இவருக்கு அதன் பிறகு எந்த வாய்ப்பும் கிடைக்கவில்லையா, அல்லது கிடைத்த வாய்ப்பை இவர் எடுத்துக்கொள்ளவில்லையா என்பது தெரியவில்லை.
பாரதிராஜா இயக்கத்தில், மனோஜ் நடித்திருந்த படம், தாஜ்மஹால். இதில் ரியா சென் ஹீரோயினாக நடித்திருப்பார். இவர், குட் லக் , அரசாட்சி என சில படங்களில் நடித்த பின்பு, தமிழ் சினிமாவில் இருந்து மொத்தமாக காணாமல் போய் விட்டார்.
அஜித் நடிப்பில் வெளியான படம், காதல் மன்னன். இந்த படத்தில் திலோத்தமா எனும் கேரக்டரில் மானு. நடித்திருப்பார். இப்படத்திற்கு பின்பு அவர் தமிழில் என்ன சத்தம் இந்த நேரம் என்கிற படத்தில் நடித்தார். ஆனால் அது பெரிதாக வெளியில் தெரியவில்லை. இதையடுத்து அவர் பெரிதாக வேறு எந்த படத்திலும் நடிக்கவில்லை.
தமிழில் வெளியான சிநேகிதியே படத்தில் ஜோதிகாவிற்கு தோழியாக சபரினி முகர்ஜீ நடித்திருப்பார். இவர், தமிழில் அதன் பிறகு வேறு எந்த படத்திலும் நடிக்கவில்லை. ஆனால் இந்தி, மலையாளம், போஜ்புரி மொழிகளில் நடித்திருக்கிறார்.
இந்தி திரையுலகில் இருந்து வந்த நாயகி, ரிங்கி கண்ணா. இவர், தமிழில் பிரசாந்துடன் மஜ்னு என்கிற படத்தில் நடித்திருப்பார். இவர் இந்தியில் சில படங்களில் மட்டுமே நடித்த பிறகு திரையுலகில் இருந்து விலகினார்.
ஜே ஜே பட நாயகியை அவ்வளவு எளிதில் யாரும் மறந்திருக்க மாட்டோம். இவரது பெயர், பிரியங்கா கோத்தாரி. ஜேஜே படத்தில் ஜமுனா என்கிற கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருந்த இவர், இந்தி, தெலுங்கு மற்றும் கன்னட படங்களில் நடித்துள்ளார். ஆனால், தமிழ் படங்களில் நடித்ததில்லை.
ஆயுத எழுத்து படத்தில் சூர்யாவிற்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தவர், ஈஷா டியோல். இவர், இப்படத்திற்கு பிறகு எந்த தமிழ் படத்திலும் நடிக்கவில்லை. இருப்பினும், இவரது கதாப்பாத்திரம் பலரது மனைவில் இன்றளவும் நினைவில் நிற்கிறது.