/மூத்த குடிமக்களுக்கு அட்டகாசமான FD வட்டி விகிதங்களை அளிக்கும் வங்கிகள்

Senior Citizen FD Rates: உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள யாரேனும் சமீபத்தில் ஓய்வு பெற்றிருந்தாலோ அல்லது நீங்களே ஓய்வு பெற்றிருந்தாலோ, கூடிய விரைவில் நிலையான வைப்புத்தொகையில் முதலீடு செய்வது நல்லது. ஏனெனில், தற்போது பல வங்கிகள் முதியவர்களுக்கு நல்ல வட்டி விகிதங்களை வழங்குகின்றன.
Senior Citizen FD Rates: ஓய்வுக்குப் பிறகு கிடைக்கும் கணிசமான தொகையை (lump sum) பெரும்பாலானோர் நிலையான வைப்புத்தொகையில் (FD) முதலீடு செய்கிறார்கள். இதன் மூலம் ஓய்வுக்கால வாழ்க்கையைச் சிறப்பாகக் கழிக்க முடியும் என நம்பப்படுகின்றது.
உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள யாரேனும் சமீபத்தில் ஓய்வு பெற்றிருந்தாலோ அல்லது நீங்களே ஓய்வு பெற்றிருந்தாலோ, கூடிய விரைவில் நிலையான வைப்புத்தொகையில் முதலீடு செய்வது நல்லது. ஏனெனில், தற்போது பல வங்கிகள் முதியவர்களுக்கு நல்ல வட்டி விகிதங்களை வழங்குகின்றன.
எதிர்காலத்தில் வட்டி விகிதங்கள் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும், பல வங்கிகள் ஏற்கனவே 8% அல்லது அதற்கும் அதிகமான வட்டியை வழங்கி வருகின்றன. ஜூலை 15, 2026 வரையிலான தரவுகளின்படி, முதியவர்களுக்குக் குறைந்தபட்சம் 8% வட்டி வழங்கும் 9 வங்கிகள் உள்ளன. இவற்றில் பெரும்பாலும் 'சிறிய நிதி வங்கிகள்' (Small Finance Banks) அடங்கும்.
9 சிறிய நிதி வங்கிகள், முதியவர்களின் நிலையான வைப்புத்தொகைக்கு 8%-க்கும் அதிகமான வட்டி விகிதங்களை வழங்குகின்றன. பொதுவாக 2 முதல் 3 ஆண்டுகள் வரையிலான வைப்புத்தொகைகளுக்கு அதிகபட்ச வட்டி விகிதங்கள் வழங்கப்படுகின்றன. 24 முதல் 36 மாத கால வைப்புத்தொகைகள் சிறந்த வருவாயை அளிக்கின்றன என்பதை இது தெளிவாகக் காட்டுகிறது. அந்த வங்கிகளின் விவரங்கள் பின்வருமாறு:
ஈக்விடாஸ் (Equitas) சிறிய நிதி வங்கி – 8.50%. ஷிவாலிக் (Shivalik) சிறிய நிதி வங்கி – 8.50%. ஜனா (Jana) சிறிய நிதி வங்கி – 8.30%. உஜ்ஜிவன் (Ujjivan) சிறிய நிதி வங்கி – 8.30%. ஈசாஃப் (ESAF) சிறிய நிதி வங்கி – 8.25%. சூர்யோதய் (Suryoday) சிறிய நிதி வங்கி – 8.25%. உத்கர்ஷ் (Utkarsh) சிறிய நிதி வங்கி – 8.25%. டிசிபி (DCB) வங்கி – 8.00%. சூர்யோதய் (Suryoday) வங்கி – 8.05%
இப்போது, பெரிய தனியார் துறை வங்கிகளின் பட்டியலைப் பார்த்து, அவை நிலையான வைப்புத்தொகைக்கு எவ்வளவு வட்டி வழங்குகின்றன என்பதைத் தெரிந்துகொள்வோம். இருப்பினும், சிறிய நிதி வங்கிகளுடன் ஒப்பிடுகையில், இந்த வங்கிகள் குறைவான வட்டி விகிதங்களையே வழங்குகின்றன. பட்டியலை இங்கே காணலாம்.
ஆக்சிஸ் வங்கி (Axis Bank) – 7.25%. HDFC வங்கி – 7.00%. ICICI வங்கி – 7.10%. கோடக் மஹிந்திரா வங்கி (Kotak Mahindra Bank) – 7.30%. இண்டஸ்இண்ட் வங்கி (IndusInd Bank) – 7.75%. யெஸ் வங்கி (YES Bank) – 7.75%. IDFC ஃபர்ஸ்ட் வங்கி (IDFC FIRST Bank) – 7.60%. பந்தன் வங்கி (Bandhan Bank) – 7.95%.
பொதுத்துறை வங்கிகளில் பணம் இழப்பதற்கான வாய்ப்பு குறைவு என்பதால் மக்கள் அவற்றை அதிகம் நம்புகிறார்கள். இவை பணம் மற்றும் எதிர்காலம் ஆகிய இரண்டிற்கும் பாதுகாப்பை வழங்குகின்றன. பொதுத்துறை வங்கிகளின் வட்டி விகிதங்களை இங்கே பார்க்கலாம்.
பேங்க் ஆஃப் இந்தியா (Bank of India) – 7.45%. பஞ்சாப் & சிந்த் வங்கி (Punjab & Sind Bank) – 7.35%. இந்தியன் வங்கி (Indian Bank) – 7.30%. பேங்க் ஆஃப் பரோடா (Bank of Baroda) – 7.25%. சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா (Central Bank of India) – 7.20%. யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா (Union Bank of India) – 7.15%. பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா (Bank of Maharashtra) – 7.15%. கனரா வங்கி (Canara Bank) – 7.10%. பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி (Punjab National Bank) – 7.10%. ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா (State Bank of India) – 7.05%
நிலையான வைப்புத் திட்டத்தைத் திட்டமிடும்போது, அதிக வட்டி விகிதத்தை மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்டு முதலீடு செய்யாதீர்கள். வங்கியின் நிதி நிலைமை, உங்கள் நிதித் தேவைகள் மற்றும் முதலீட்டுக் காலம் ஆகியவற்றையும் நீங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். சிறு நிதி வங்கிகளின் (Small Finance Banks) வைப்புகளும் DICGC-இன் பாதுகாப்பிற்கு உட்பட்டவை; இது அசல் மற்றும் வட்டி ஆகிய இரண்டையும் உள்ளடக்கியது. உங்கள் முதலீடு ரூ. 5 லட்சத்திற்கு மேல் இருந்தால், அந்தத் தொகையை வெவ்வேறு வங்கிகளில் பிரித்து முதலீடு செய்வது சிறந்தது.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி பொதுவான தகவல்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது. முதலீடு செய்யும் முன் உங்கள் நிதி ஆலோசகரை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.