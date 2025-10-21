தல தீபாவளி கொண்டாடிய திரை பிரபலங்கள்.. யாரெல்லாம்?

Celebrities Thala Diwali Celebration: நேற்று (அக்டோபர் 20) தல தீபாவளி கொண்டாடிய புதுமண திரை தம்பதிகள் யார் யார் என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.
கீர்த்தி சுரேஷ்: கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் ஆண்டனி தட்டில் என்பவரை திருமணம் செய்துக்கொண்டார் பிரபல நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ். நேற்று இந்த தம்பதி தல தீபாவளி கொண்டாடினர்.
காளிதாஸ் ஜெயராம்: நடிகர் ஜெயராமின் மகன் காளிதாஸ். இவர் கடந்த ஆண்டு டிசம்பரில் தாரணி காளிங்கராயர் என்பவரை காதல் திருமணம் செய்துக்கொண்ட நிலையில், இந்த ஆண்டு தல தீபாவளி கொண்டாடினர்.
நாக சைதன்யா: நடிகர் நாக சைதன்யா நடிகை சமந்தாவுடன் விவகாரத்து பெற்ற நிலையில், கடந்த ஆண்டு நடிகை சோபிதா துலிபாலாவை திருமணம் செய்துக்கொண்டார். இந்த நிலையில், இந்த தம்பதி நேற்று தல தீபாவளி கொண்டாடினர்.
நடிகை அபிநயா: பிரபல நடிகை அபிநயா இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் வேகசேனா கார்த்திக் என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார். இந்த ஜோடி, நேற்று தல தீபாவளி கொண்டாடினர்.
ரம்யா பாண்டியன்: நடிகை ரம்யா பாண்டியன் கடந்த ஆண்டு நவம்பரில் தவான் என்பவரை காதல் திருமணம் செய்துக்கொண்டார். இந்த நிலையில், நேற்று இந்த காதல் ஜோடி தல தீபாவளி கொண்டாடினர்.
சாக்ஷி அகர்வால்: பிக்பாஸ் மூலம் பிரபலமானவர் சாக்ஷி அகர்வால். தற்போது திரைப்படங்களிலும் நடித்து வருகிறார். இவர் கடந்த ஆண்டு நவம்பரில் நவ்நீத் என்பவரை திருமணம் செய்துக்கொண்டார். இந்த நிலையில், நேற்று தல தீபாவளி கொண்டாடினர்.