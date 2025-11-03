English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
தாதா சாகேப் பால்கே விருது வென்ற பிரபலங்கள்.. லிஸ்ட்டில் யாரெல்லாம்?

Dadasaheb Phalke Award 2025 Winners List: தாதா சாகேப் பால்கே சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் விருதுகளை வென்ற பிரபலங்கள் யார் யார் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 
சிறந்த படம்: கடந்த ஆண்டு வெளியான ஸ்ட்ரீ 2 படம் சிறந்த படத்திற்கான விருதை பெற்றது மற்றும் ஆண்டின் சிறந்த திரைப்படவிருதை கல்கி 2898 ஏடி பெற்றது. 

சிறந்த நடிகர், நடிகை: பூல் புலையா படத்திற்காக நடிகர் கார்த்திக் ஆர்யன் சிறந்த நடிகருக்கான விருதை பெற்றார். கிருத்தி சனோன் சிறந்த நடிகைக்கான விருதை பெற்றார். 

சிறந்த இசையமைப்பாளருக்கான விருதை தேவி ஸ்ரீ பிரசாத்தும், சிறந்த இயக்குனருக்கான விருதை கபீர் கானும் பெற்றனர். 

சிறந்த வில்லன் நடிகருக்கான விருதை சைத்தான் திரைப்படத்திற்காக மாதவனும் பூல் பூலையா 3 படத்திற்காக சிறந்த வில்லை நடிகைக்கான விருதை வித்யா பாலனும் பெற்றனர். 

சிறந்த பல்துறை நடிகர் விருதை அல்லு அர்ஜுன் மற்றும் சிறந்த பல்துறை நடிகைக்கான விருதை சாய் பல்லவியும் பெற்றது மற்றும் சிறந்த துணை நடிகைக்கான விருதை ஜோதிகா வென்றார். 

வெப் தொடரில் சிறந்த நடிகருக்கான விருதை ஜிதேந்திர குமார், சிறந்த நடிகைக்கான விருதை ஹுமா குரேசி, சிறந்த வில்லன் நடிகைக்கான விருதை ரவீனா தாண்டன் மற்றும் சிறந்த இயக்குனருக்கான விருதை சஞ்சய் லீலா பன்சாலி ஆகியோர் பெற்றனர். 

