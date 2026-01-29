English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ரீ-என்ட்ரி கொடுக்கும் இந்த 5 வீரர்கள்... காயம் டூ டி20 உலகக் கோப்பை வரை!

ICC T20 World Cup 2026: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடருக்கு காயத்தில் இருந்து மீண்டு வரும் ஐந்து முக்கிய வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம். 
1 /8

இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் வரும் பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி தொடங்கி மார்ச் 8ஆம் தேதி ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் நடைபெற இருக்கிறது. மொத்தம் 20 அணிகள் இதில் மோத இருக்கின்றன.   

2 /8

நடப்பு சாம்பியனான இந்திய அணி, டி20 உலகக் கோப்பை இந்தியாவில் நடைபெறுவதால், சொந்த மண் என்ற சாதகத்தை பயன்படுத்தி தொடர்ந்து 2 முறை டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற முதல் அணி என்ற பெருமையை பெற தீவிரமாக முயல்கிறது. மற்ற அணிகளும் டி20 உலகக் கோப்பைக்கு சிறப்பாக தயாராகி வருகின்றனர்.   

3 /8

இந்தச் சூழலில், காயத்தால் அவதிப்பட்டு வந்த ஐந்து முக்கிய வீரர்கள் இப்போது டி20 உலகக் கோப்பையில் என்ட்ரி கொடுக்க உள்ளனர். அந்த 5 பேர் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.  

4 /8

ஜோஷ் ஹேசில்வுட்: ஆஸ்திரேலிய வேகப்பந்துவீச்சாளர் ஹேசில்வுட் காயம் காரணமாக ஆஷஸ் தொடரிலேயே விளையாடவில்லை. கடைசியாக அக்டோபரில் நடந்த இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20ஐ தொடரில்தான் விளையாடியிருந்தார். ஆனால், தற்போது காயத்தில் இருந்து மீண்டும் டி20 தொடருக்கு தயாராகிவிட்டார். இவர் 60 டி20ஐ போட்டிகளில் விளையாடி 79 விக்கெட்டை கைப்பற்றி உள்ளார்.  

5 /8

ஷமார் ஜோசப்: மேற்கு இந்திய தீவுகளின் சமீபத்திய ஸ்பீட் கன் இவர்தான். மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணி இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டபோது காயம் காரணமாக அதில் அவர் பங்கேற்கவில்லை. அதன்பின் வங்கதேச ஓடிஐ தொடரையும் அவர் தவறவிட்டார். தற்போது ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான டி20ஐ தொடர் மூலம் ரீ-என்ட்ரி கொடுத்திருக்கிறார். இவர் 14 டி20ஐ போட்டிகளில் 16 விக்கெட்டை எடுத்துள்ளார்.   

6 /8

ஜோப்ரா ஆர்ச்சர்: ஆஷஸ் தொடரில் முதல் மூன்று போட்டிகளில் வெறித்தனமாக விளையாடிக்கொண்டிருந்த ஆர்ச்சர், காயம் காரணமாக கடைசி 2 போட்டிகளை தவறவிட்டார். தற்போது ஓய்வில் இருந்து அவர் டி20ஐ போட்டிகளில் ரீ-என்டி கொடுக்கிறார். 35 டி20ஐ போட்டிகளில் 44 விக்கெட்டை எடுத்துள்ளார்.  

7 /8

கிளென் மேக்ஸ்வெல்: மேக்ஸ்வெல் இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20ஐ தொடரின்போது காயமடைந்தார். இதன்பின் அவருக்கு டி20ஐ அணியில் இடம்கிடைக்கவில்லை. தற்போது பிக்பாஸ் லீக்கில் ஓரளவு அதிரடி காட்டியிருக்கிறார். இவர் 126 போட்டிகளில் விளையாடி 2,835 ரன்களையும் 48 விக்கெட்டையும் எடுத்திருக்கிறார்.   

8 /8

திலக் வர்மா: இந்திய அணியின் நம்பிக்கைக்குரிய மிடில் ஆர்டர் டி20ஐ வீரராக இருந்து வருகிறார். தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ஓடிஐ மற்றும் டி20ஐ தொடருக்கு பின் உள்நாட்டின் விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் விளையாடிக்கொண்டிருந்தபோது கடுமையான வயிற்ற வலி மற்றும் அதனை தொடர்ந்து அறுவை சிகிச்சையின் காரணமாக அவர் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான டி20ஐ தொடரில் விளையாடவில்லை. தற்போது உடற்தகுதி பெற்று டி20 உலகக் கோப்பையில் விளையாட உள்ளார். இவர் டி20ஐ-ல் 37 இன்னிங்ஸில் 1183 ரன்களை குவித்துள்ளார்.   

