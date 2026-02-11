ஐபிஎல் தொடரில் மிரட்டப்போகும் இந்த 5 பேட்டர்கள்... லிஸ்டில் CSK வீரர்களே இல்லை!

ICC T20 World Cup 2026: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் தற்போது மிரட்டலான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வரும் 5 ஐபிஎல் பேட்டர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி தொடங்கி வரும் மார்ச் 8ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. 20 அணிகள் நான்கு குரூப்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஒவ்வொரு குரூப்பிலும் தலா 5 அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
இதுவரை 6 நாள்கள் ஆட்டம் நிறைவடைந்திருக்கிறது. ஒவ்வொரு நாளும் தலா 3 போட்டிகள் என மொத்தம் 18 போட்டிகள் நிறைவு பெற்றுள்ளன. இந்த 6 நாள்களில் சிறப்பாக விளையாடி, பெரியளவில் கவனம் ஈர்க்கும் 5 ஐபிஎல் பேட்டர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
இஷான் கிஷன்: இந்திய அணியில் இவர் சிறப்பான பார்மில் உள்ளார். ஓபனராக அதிரடி ஆட்டத்தை விளையாடி வரும் இவர் நிச்சயம் ஐபிஎல் தொடரிலும் மிரட்டலான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்துவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் இவரை தக்கவைத்தது, அந்த அணியில் இவர் நம்பர் 3 இடத்தில் விளையாடுகிறார்.
ஷிம்ரன் ஹெட்மயர்: தற்போது மேற்கு இந்திய தீவுகளாக சிறப்பான பார்மில் இருக்கும் இவர் ஐபிஎல் தொடரில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் இடம்பெற்றுள்ளார். ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் இவரை நீண்ட காலமாக தக்கவைத்து வருகிறது. மிடில் ஆர்டருக்கு இவர் இந்த முறை பலம் சேர்ப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
குவின்டன் டி காக்: தென்னாப்பிரிக்காவில் தற்போது ஓபனராக கலக்கி வருகிறார். மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி இவரை ரூ.2 கோடிக்கு மினி ஏலத்தில் எடுத்துள்ளது. ரோஹித் சர்மா உடன் சேர்ந்த இந்த முறை இவர் பலமான ஓபனிங்கை அமைப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சாம் கர்ரண்: ஆல்-ரவுண்டராக இங்கிலாந்து அணிக்கு சிறப்பாக விளையாடி வருகிறார், சாம் கர்ரண். இவர் இந்த முறை சிஎஸ்கேவில் இருந்து ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு டிரேட் செய்யப்பட்டுள்ளார். ராஜஸ்தானில் கடந்த முறை சிறந்த வெளிநாட்டு ஆல்-ரவுண்டர் இல்லாத நிலையில், சாம் கர்ரண் அந்த வெற்றிடத்தை போக்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
டிம் சீஃபர்ட்: நியூசிலாந்து அணிக்காக இரண்டு போட்டிகளிலும் அரைசதம் கடந்த இவர், இந்திய அணிக்கு எதிரான டி20ஐ தொடரிலும் மிரட்டலான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார். கொல்கத்தா அணி இவரை ரூ.1.5 கோடிக்கு எடுத்துள்ளது. இவர் சுனில் நரைன் உடன் சேர்ந்து ஓபனிங்கில் மிரட்டுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.