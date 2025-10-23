English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  திருமணத்தை பாதியில் நிறுத்திய நடிகைகள்! லிஸ்டில் இத்தனை பேரா..

திருமணத்தை பாதியில் நிறுத்திய நடிகைகள்! லிஸ்டில் இத்தனை பேரா..

Indian Actress Who Stopped Their Wedding : சில நடிகைகள், அவர்களின் திருமணத்தை பாதியிலேயே நிறுத்தி விட்டனர். அவர்கள் யார் தெரியுமா?

Indian Actress Who Stopped Their Wedding : சில இந்திய நடிகைகள், தங்களின் திருமணத்தை நிச்சயதார்த்தத்துடன் பாதியில் நிறுத்தி விட்டனர். இதற்கான காரணங்கள் என்னென்ன என்பதை அவர்கள் சொன்னதே இல்லை. அந்த நடிகைகள் யார் யார் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
தங்கள் திருமணத்தை பாதியில் நிறுத்திய நடிகைகள் யார் யார் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்..

ராஷ்மிகா மந்தனா, சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ரக்‌ஷித் ஷெட்டியை திருமணம் செய்துகொள்ள இருந்தார். ஆனால், அப்போதுதான் அவர் தன் கெரியரின் ஆரம்பத்தில் இருந்தார். இதனால், நிச்சயதார்த்தத்துடன் தனது திருமணத்தை நிறுத்தி விட்டார்.

சல்மான் கானுக்கும், சங்கீதா பிஜாலினி என்கிற நடிகைக்கு திருமணம் ஆக இருந்தது. 1994ல் இந்த திருமணம் நின்று விட்டது. 

விவேக் ஓப்ராய், குர்பிரீத் கில் என்பவருடன் உறவில் இருந்தார். ஆனால், அவருக்கு பட வாய்ப்புகள் அதிகமாக வர ஆரம்பித்த பிறகு திருமணத்தை நிறுத்தி விட்டார். 

கரிஷ்மா கபூர், அக்‌ஷய் கண்ணாவுடன் உறவில் இருந்தார். இவர்களும் திருமண நிச்சயதார்த்தம் வரை சென்றது. பின்னர் குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட சண்டையால் இந்த உறவும் பிரிந்தது. 

கரிஷ்மா கபூரும், அபிஷேக் பச்சனும் 2003ஆம் ஆண்டு திருமண நிச்சயதார்த்தம் வரை சென்றது. பின்பு, இந்த உறவும் முறிந்தது. இப்போது அபிஷேக், ஐஸ்வர்யா ராயுடன் திருமண உறவில் இருக்கிறார்.

தமிழ் நடிகை த்ரிஷா, வருண் மணியன் என்கிற தொழிலதிபரை திருமணம் செய்துகொள்ள இருந்தார். இந்த உறவு, நிச்சயதார்த்தத்துடன் நின்று போனது.

