English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • IPL 2026: இதுவரை காயத்தில் சிக்கிய ஐபிஎல் வீரர்கள் யார் யார்?

IPL 2026: இதுவரை காயத்தில் சிக்கிய ஐபிஎல் வீரர்கள் யார் யார்?

IPL 2026 Injured Players So Far: ஐபிஎல் 2026 தொடர் வரும் மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்க இருக்கும் நிலையில், இதுவரை காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகிய வீரர்களை இங்கு காணலாம்.

IPL 2026: ஐபிஎல் 2026 தொடர் வரும் மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்கி மே மாதம் கடைசி வரை நடைபெற இருக்கிறது. இன்னும் தொடர் தொடங்குவதற்கு ஒரு வாரக்காலம் இருக்கும் நிலையில், அதற்குள் பல வீரர்கள் காயமடைந்து முழுமையாக விலகினர்.
1 /9

பாட் கம்மின்ஸ்: முதுகு காயம் பிரச்னை காரணமாக 2026 சீசனின் முதல் பாதியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் விளையாட மாட்டார். ஆஸ்திரேலிய அணியின் நட்சத்திர வீரரான வேலைப்பளூ மேலாண்மை காரணமாக இவர் சில போட்டிகளை தவறவிடுவார் என கூறப்படுகிறது. 

2 /9

ஜாஷ் ஹசில்வுட்: ஆஸ்திரேலிய வீரரான இவர், ஆர்சிபி அணிக்காக ஐபிஎல் 2026 தொடரின் முதற்கட்ட போட்டிகளை தவறவிடுவார் என தெரிகிறது. வேலைப்பளூ மேலாண்மை காரணமாக இவர் சில போட்டிகளை தவறவிடுவார். 

3 /9

மிட்செல் ஸ்டார்க்: ஆஸ்திரேலியாவின் இடதுகை வேகப்பந்துவீச்சாளரான இவர் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி சார்பில் விளையாடி வருகிறார். வேலைப்பளூ மேலாண்மை காரணமாக இவரும் சில போட்டிகளை தவறவிடுவார்.  

4 /9

நாதன் எல்லிஸ்: ஆஸ்திரேலிய வேகப்பந்துவீச்சாளரான இவர் சிஎஸ்கே அணியில் உள்ளார். தொடை பின்பகுதியில் தசைப் பிடிப்பு காரணமாக தொடரில் இருந்து முழுமையாக விலகினார்.   

5 /9

வனிந்து ஹசரங்கா: லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணியில் இடம்பெற்றுள்ள இலங்கை ஆல்-ரவுண்டர் ஹசரங்கா தொடை பின்பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இவர் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடுவது சந்தேகம்தான். இவர் ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பையில் ஒரு போட்டியில் மட்டுமே விளையாடினார்.   

6 /9

சாம் கர்ரண்: இங்கிலாந்து வீரரான இவர் ராஜஸ்தான் ராய்ல்ஸ் அணிக்காக விளையாட இருந்தார். தற்போது காயம் காரணமாக இவரும் தொடரில் இருந்து விலகி உள்ளார்.   

7 /9

ஹர்ஷித் ராணா: கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் நட்சத்திர பௌலரான இவர் முழங்கால் காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகினார்.   

8 /9

ஆடம் மில்னே: நியூசிலாந்து வீரரான இவர் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக விளையாட இருந்தார். இவருக்கும் தொடை பின்பகுதி தசையில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடுவது சந்தேகம்தான்.   

9 /9

அதர்வா அங்கோலேகர்: மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் இளம் ஆல்-ரவுண்டரான இவர், முழங்கால் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டார். தற்போது அதில் இருந்து முழுமையாக குணமடையவில்லை. 

IPL IPL Injured List CSK RCB MI

Next Gallery

துரந்தர் 2 முதல் நாள் பாக்ஸ் ஆபிஸ் கலக்‌ஷன்! அடேங்கப்பா..இத்தனை கோடியா?