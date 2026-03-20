IPL 2026: இதுவரை காயத்தில் சிக்கிய ஐபிஎல் வீரர்கள் யார் யார்?

IPL 2026 Injured Players So Far: ஐபிஎல் 2026 தொடர் வரும் மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்க இருக்கும் நிலையில், இதுவரை காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகிய வீரர்களை இங்கு காணலாம்.
IPL 2026: ஐபிஎல் 2026 தொடர் வரும் மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்கி மே மாதம் கடைசி வரை நடைபெற இருக்கிறது. இன்னும் தொடர் தொடங்குவதற்கு ஒரு வாரக்காலம் இருக்கும் நிலையில், அதற்குள் பல வீரர்கள் காயமடைந்து முழுமையாக விலகினர்.
பாட் கம்மின்ஸ்: முதுகு காயம் பிரச்னை காரணமாக 2026 சீசனின் முதல் பாதியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் விளையாட மாட்டார். ஆஸ்திரேலிய அணியின் நட்சத்திர வீரரான வேலைப்பளூ மேலாண்மை காரணமாக இவர் சில போட்டிகளை தவறவிடுவார் என கூறப்படுகிறது.
ஜாஷ் ஹசில்வுட்: ஆஸ்திரேலிய வீரரான இவர், ஆர்சிபி அணிக்காக ஐபிஎல் 2026 தொடரின் முதற்கட்ட போட்டிகளை தவறவிடுவார் என தெரிகிறது. வேலைப்பளூ மேலாண்மை காரணமாக இவர் சில போட்டிகளை தவறவிடுவார்.
மிட்செல் ஸ்டார்க்: ஆஸ்திரேலியாவின் இடதுகை வேகப்பந்துவீச்சாளரான இவர் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி சார்பில் விளையாடி வருகிறார். வேலைப்பளூ மேலாண்மை காரணமாக இவரும் சில போட்டிகளை தவறவிடுவார்.
நாதன் எல்லிஸ்: ஆஸ்திரேலிய வேகப்பந்துவீச்சாளரான இவர் சிஎஸ்கே அணியில் உள்ளார். தொடை பின்பகுதியில் தசைப் பிடிப்பு காரணமாக தொடரில் இருந்து முழுமையாக விலகினார்.
வனிந்து ஹசரங்கா: லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணியில் இடம்பெற்றுள்ள இலங்கை ஆல்-ரவுண்டர் ஹசரங்கா தொடை பின்பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இவர் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடுவது சந்தேகம்தான். இவர் ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பையில் ஒரு போட்டியில் மட்டுமே விளையாடினார்.
சாம் கர்ரண்: இங்கிலாந்து வீரரான இவர் ராஜஸ்தான் ராய்ல்ஸ் அணிக்காக விளையாட இருந்தார். தற்போது காயம் காரணமாக இவரும் தொடரில் இருந்து விலகி உள்ளார்.
ஹர்ஷித் ராணா: கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் நட்சத்திர பௌலரான இவர் முழங்கால் காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகினார்.
ஆடம் மில்னே: நியூசிலாந்து வீரரான இவர் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக விளையாட இருந்தார். இவருக்கும் தொடை பின்பகுதி தசையில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடுவது சந்தேகம்தான்.
அதர்வா அங்கோலேகர்: மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் இளம் ஆல்-ரவுண்டரான இவர், முழங்கால் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டார். தற்போது அதில் இருந்து முழுமையாக குணமடையவில்லை.