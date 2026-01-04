English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • IPL 2026: 10 ஐபிஎல் அணிகளின் 4 பெஸ்ட் வெளிநாட்டு வீரர்கள்... 40 பேர் லிஸ்ட் இதோ!

IPL 2026: 10 ஐபிஎல் அணிகளின் 4 பெஸ்ட் வெளிநாட்டு வீரர்கள்... 40 பேர் லிஸ்ட் இதோ!

10 IPL Teams Best Overseas Players: ஐபிஎல் 2026 சீசன் வரும் மார்ச் மாத இறுதியில் தொடங்கும் நிலையில், 10 அணிகளின் பெஸ்ட் வெளிநாட்டு வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு அணி வாரியாக காணலாம்.

IPL 2026: 19வது ஐபிஎல் சீசனில் மொத்தம் 10 அணிகள் விளையாடும் நிலையில், ஒரு அணியின் பிளேயிங் லெவனில் தலா 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள் மட்டுமே இடம்பெற வேண்டும். ஒருவேளை வெளிநாட்டு வீரரை இம்பாக்ட் வீரராக களமிறக்க வேண்டும் என்றால், பிளேயிங் லெவனில் மூன்று வெளிநாட்டு வீரரை மட்டுமே விளையாட வைக்க முடியும்.
1 /10

1. ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு: பில் சால்ட், டிம் டேவிட், ரொமாரியோ ஷெப்பேர்ட், ஜோஷ் இங்லிஸ்.

2 /10

2. பஞ்சாப் கிங்ஸ்: கூப்பர் கானொலி, அஸ்மத்துல்லா ஓமர்ஸாய், மார்கோ யான்சன், மார்கஸ் ஸ்டாய்னிஸ்.

3 /10

3. மும்பை இந்தியன்ஸ்: ரியான் ரிக்கல்டன், வில் ஜாக்ஸ், அல்லா கசன்ஃபர், டிரென்ட் போல்ட்.

4 /10

4. குஜராத் டைட்டன்ஸ்: ஜாஸ் பட்லர், கிளென் பிலிப்ஸ், ரஷித் கான், ககிசோ ரபாடா

5 /10

5. டெல்லி கேப்பிடல்ஸ்: பதும் நிசங்கா, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், டேவிட் மில்லர், மிட்செல் ஸ்டார்க்.

6 /10

6. சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்: டிராவிஸ் ஹெட், ஹென்ரிச் கிளாசென், லியம் லிவிங்ஸ்டன், பாட் கம்மின்ஸ்.

7 /10

7. லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ்: மிட்செல் மார்ஷ், எய்டன் மார்க்ரம், நிக்கோலஸ் பூரன், வனிந்து ஹசரங்கா.

8 /10

8. கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்: பின் ஆலன், கேம்ரூன் கிரீன், சுனில் நரைன், மதீஷா பதிரானா.

9 /10

9. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்: டோனவன் பிரேரா, சாம் கர்ரண்,  ஜோப்ரா ஆர்சர், ஷிம்ரோன் ஹெட்மயர்.  

10 /10

10. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: டிவால்ட் பிரெவிஸ், அகேல் ஹொசைன், நூர் அகமது, நாதன் எல்லிஸ்.

IPL 2026 IPL IPL News CSK ipl overseas players

