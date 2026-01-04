IPL 2026: 10 ஐபிஎல் அணிகளின் 4 பெஸ்ட் வெளிநாட்டு வீரர்கள்... 40 பேர் லிஸ்ட் இதோ!

10 IPL Teams Best Overseas Players: ஐபிஎல் 2026 சீசன் வரும் மார்ச் மாத இறுதியில் தொடங்கும் நிலையில், 10 அணிகளின் பெஸ்ட் வெளிநாட்டு வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு அணி வாரியாக காணலாம்.
IPL 2026: 19வது ஐபிஎல் சீசனில் மொத்தம் 10 அணிகள் விளையாடும் நிலையில், ஒரு அணியின் பிளேயிங் லெவனில் தலா 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள் மட்டுமே இடம்பெற வேண்டும். ஒருவேளை வெளிநாட்டு வீரரை இம்பாக்ட் வீரராக களமிறக்க வேண்டும் என்றால், பிளேயிங் லெவனில் மூன்று வெளிநாட்டு வீரரை மட்டுமே விளையாட வைக்க முடியும்.
1. ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு: பில் சால்ட், டிம் டேவிட், ரொமாரியோ ஷெப்பேர்ட், ஜோஷ் இங்லிஸ்.
2. பஞ்சாப் கிங்ஸ்: கூப்பர் கானொலி, அஸ்மத்துல்லா ஓமர்ஸாய், மார்கோ யான்சன், மார்கஸ் ஸ்டாய்னிஸ்.
3. மும்பை இந்தியன்ஸ்: ரியான் ரிக்கல்டன், வில் ஜாக்ஸ், அல்லா கசன்ஃபர், டிரென்ட் போல்ட்.
4. குஜராத் டைட்டன்ஸ்: ஜாஸ் பட்லர், கிளென் பிலிப்ஸ், ரஷித் கான், ககிசோ ரபாடா
5. டெல்லி கேப்பிடல்ஸ்: பதும் நிசங்கா, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், டேவிட் மில்லர், மிட்செல் ஸ்டார்க்.
6. சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்: டிராவிஸ் ஹெட், ஹென்ரிச் கிளாசென், லியம் லிவிங்ஸ்டன், பாட் கம்மின்ஸ்.
7. லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ்: மிட்செல் மார்ஷ், எய்டன் மார்க்ரம், நிக்கோலஸ் பூரன், வனிந்து ஹசரங்கா.
8. கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்: பின் ஆலன், கேம்ரூன் கிரீன், சுனில் நரைன், மதீஷா பதிரானா.
9. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்: டோனவன் பிரேரா, சாம் கர்ரண், ஜோப்ரா ஆர்சர், ஷிம்ரோன் ஹெட்மயர்.
10. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: டிவால்ட் பிரெவிஸ், அகேல் ஹொசைன், நூர் அகமது, நாதன் எல்லிஸ்.