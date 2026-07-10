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FIFA WC : கடைசி 5 முறை... Golden Boot விருது வாங்கியவர்கள் யார் யார்? மெஸ்ஸி இல்லை

Written BySudharsan G
Published: Jul 11, 2026, 12:59 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 12:59 AM IST

பிபா உலகக் கோப்பையை பொருத்தவரை, கடந்த 5 தொடர்களில் அதிக கோல்களை அடித்து கோல்டன் பூட் விருதை வாங்கியவர்களின் பட்டியலை இங்கு காணலாம்.

கோல்டன் பூட்1/5

கோல்டன் பூட்

மிரோஸ்லாவ் க்ளோஸ் : 2006ஆம் ஆண்டில் ஜெர்மனியில் நடைபெற்ற பிபா உலகக் கோப்பை தொடரில் ஜெர்மனி வீரரான இவர் 5 கோல்களை அடித்து கோல்டன் பூட் விருதை வென்றார். 2006 சீசனில் இத்தாலி அணி உலகக் கோப்பை வென்றது.

கோல்டன் பூட்2/5

கோல்டன் பூட்

தாமஸ் முல்லர்: 2010ஆம் ஆண்டில் தென்னாப்பிரிக்காவில் நடந்த பிபா உலகக் கோப்பை தொடரில், ஜெர்மனி வீரரான இவர் 5 கோல்களை அடித்து கோல்டன் பூட் விருதை வென்றார். 2010ஆம் ஆண்டில் ஸ்பெயின் அணி உலகக் கோப்பையை வென்றது.

கோல்டன் பூட்3/5

கோல்டன் பூட்

ஜேம்ஸ் ரோட்ரிக்ஸ்: 2014ஆம் ஆண்டில் பிரேசில் நாட்டில் நடைபெற்ற பிபா உலகக் கோப்பை தொடரில், கொலம்பிய அணி வீரரான இவர் 6 கோல்களை அடித்து கோல் பூட் விருதை வென்றார். இத்தொடரில் ஜெர்மனி அணி கோப்பையை வென்றது.

கோல்டன் பூட்4/5

கோல்டன் பூட்

ஹாரி கேன்: 2018ஆம் ஆண்டில் ரஷ்யாவில் நடந்த பிபா உலகக் கோப்பை தொடரில், இங்கிலாந்து வீரரான இவர் 6 கோல்களை அடித்து கோல் பூட் விருதை வென்றார். இத்தொடரில் பிரான்ஸ் அணி உலகக் கோப்பையை வென்றது.

கோல்டன் பூட்5/5

கோல்டன் பூட்

கிலியன் எம்பாப்பே: 2022ஆம் ஆண்டில் கத்தார் நாட்டில் நடைபெற்ற பிபா உலகக் கோப்பை தொடரில், பிரான்ஸ் அணி வீரரான இவர் 8 கோல்களை அடித்து கோல்டன் பூட்டை வென்றார். இத்தொடரில் அர்ஜென்டினா அணி கோப்பையை வென்றது.

TAGS:
FIFA
FIFA World Cup

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