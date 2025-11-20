இதுவரை மிஸ் யுனிவர்ஸ் பட்டம் வென்ற இந்திய அழகிகள்! லிஸ்ட்ல இத்தனை பேரா..

Miss Universe Winners From India : 2025ஆம் ஆண்டுக்கான மிஸ் யுனிவர்ஸ் போட்டி, தற்போது விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், இதற்கு முன்பு மிஸ் யுனிவர்ஸ் பட்டத்தை வென்ற இந்திய பெண்கள் யாரெல்லாம் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
Miss Universe Winners From India : 2025ஆம் ஆண்டுக்கான பிரபஞ்ச அழகிப்போட்டி, தாய்லாந்தில் நடக்கிறது. இதில், இதுவரை பிரபஞ்ச அழகி பட்டத்தை வென்றவர்கள், முக்கிய திரை பிரபலங்கள் பலர் கலந்து கொள்கின்றனர். இந்தியாவை பறைசாற்றி, மனிகா விஷ்வகர்மா என்கிற 22 வயது மாடல், இப்போட்டியில் பங்கேற்கிறார். இறுதிப்போட்டி நெருங்கி வரும் சமயத்தில், இதுவரை பிரபஞ்ச அழகி பட்டத்தை வென்ற இந்திய அழகிகள் யார் என்பது குறித்து மக்கள் தேடி வருகின்றனர்.
2025ஆம் ஆண்டுக்கான பிரபஞ்ச அழகிப்போட்டி தாய்லாந்தில் நடைப்பெற்று வருகிறது. இதில், பல்வேறு நாட்டு பெண்களும் பங்கேற்று தங்களின் திறமைகளை உலகிற்கு காட்டி வருகின்றனர். கடந்த ஆண்டு, டென்மார்கை சேர்ந்த விக்டோரிய என்பவர் பிரபஞ்ச அழகி பட்டத்தை வென்றார்.
மிஸ் யுனிவர்ஸ் போட்டிக்கும், இந்தியாவுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கிறது. காரணம், இதுவரை இந்திய பெண்கள் மூன்று பேர் இந்த பட்டத்தை வென்றிருக்கின்றனர். அவர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
முதன் முதலில் பிரபஞ்ச அழகிப்போட்டியை வென்றனவர், சுஷ்மிதா சென். இவரை நடிகையாகவும் நம்மில் பலருக்கு தெரியும். 1994ஆம் ஆண்டில், 18 வயதாக இருந்த போது, சுஷ்மிதா சென், பிரபஞ்ச அழகிப்போட்டியில் கலந்து கொண்டு இப்பட்டத்தை வென்றார். இது, இந்தியாவிற்கு பெருமை சேர்த்ததோடு, உலக மேடையில் இந்தியா பெண்களின் புத்திசாலித்தனத்தையும் காண்பித்தது.
இரண்டாவதாக பிரபஞ்ச அழகிப்போட்டியில் பட்டத்தை வென்ற இந்தியர், லாரா தத்தா. 2000ஆம் ஆண்டு, இவர் இந்த பட்டத்தை வென்றார். அந்த சமயத்தில் மாடலாக இருந்த இவர், இதற்கு பின்பு நடிகையாகவும் மாறினார். இந்த பட்டத்தை வென்ற போது அவருக்கு வயது 20.
21 ஆண்டுகளுக்கு பின்பு, 2021ஆம் ஆண்டில்தான் இந்திய பெண்ணுக்கு பிரபஞ்ச அழகி பட்டம் கிடைத்தது. இதை வென்றவரின் பெயர், ஹர்நாஸ் கவுர் சாந்து. இதை வென்ற போது அவருக்கு வயது 21. இப்போது அவர் மாடலாகவும் நடிகையாகவும் இருக்கிறார்.
2025ஆம் ஆண்டுக்கான பிரபஞ்ச அழகிப்போட்டியில் இந்தியாவிற்காக மனிகா விஸ்வகர்மா என்கிற பெண் பங்கேற்றுள்ளார். இந்த போட்டியின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் சிறப்பாக தன் நாட்டையும் அதன் கலாச்சாரத்தையும் உலக மேடையில் ஏற்றினார்.
மனிகா விஸ்வகர்மா, மாடலாக இருக்கிறார். ராஜஸ்தானை சேர்ந்த இவர், இப்போது கல்லூரி இறுதியாண்டில் படித்து வருகிறார். அதுமட்டுமன்றி, மாடலிங்கும் செய்து வருகிறார். விரைவில் நடக்கப்போகும் இறுதிப்போட்டியில் இவர், கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு சரியாக பதில் கூறி, இந்தியாவிற்கு பெருமை சேர்ப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.