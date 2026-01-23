டி20 உலகக் கோப்பையில்... 2 அணிகளுக்காக விளையாடிய 5 வீரர்கள்!

ICC T20 World Cup: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் வரலாற்றில், 2 தேசிய அணிகளுக்காக விளையாடிய 5 வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.
ICC T20 World Cup History: இதுவரை 9 முறை ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் நடைபெற்றிருக்கிறது. இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் 10வது ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் நடைபெற இருக்கிறது.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரும் பிப். 7ஆம் தேதி தொடங்கி மார்ச் 8ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றுள்ளது. இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் இத்தொடர் நடைபெறுகிறது.
இதுவரை 9 ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர்கள் நடைபெற்றுள்ளன. மேற்கு இந்திய தீவுகள், இங்கிலாந்து, இந்தியா உள்ளிட்ட அணிகள் தலா 2 முறையும்; பாகிஸ்தான், இலங்கை, ஆஸ்திரேலியா உள்ளிட்ட அணிகள் தலா 1 முறையும் ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றுள்ளன. தற்போது 10வது ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் நடைபெற இருக்கிறது.
இந்தச் சூழலில், ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் இரண்டு தேசிய அணிகளுக்காக விளையாடிய ஐந்து வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
கோரே ஆண்டர்சன்: 2014 டி20 உலகக் கோப்பை நியூசிலாந்து அணிக்காக விளையாடி மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிராக 36 பந்துகளில் சதம் அடித்தார். ஆனால் இவர் 2024 டி20 உலகக் கோப்பையில் இவர் அமெரிக்க அணிக்காக விளையாடினார்.
டிர்க் நான்ஸ்: 2009 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக விளையாடிய இவர், 2010 மற்றும் 2014 டி20 உலகக் கோப்பை தொடர்களில் நெதர்லாந்து அணிக்காக விளையாடினார்.
ரோலோஃப் வான் டெர் மெர்வே: 2009 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்காக விளையாடிய இவர், 2022 மற்றும் 2024 டி20 உலகக் கோப்பை தொடர்களில் நெதர்லாந்து அணிக்காக விளையாடி உள்ளார்.
டேவிட் வீஸ்: இவர் 2016 டி20ஐ உலகக் கோப்பை தொடரில் தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்காக விளையாடிய இவர், 2021 மற்றும் 2024இல் நமீபியா அணிக்காக விளையாடினார்.
மார்க் சேப்மேன்: 2014, 2016 டி20 உலகக் கோப்பை தொடர்களில் ஹாங் காங் அணிக்காக விளையாடிய இவர், 2021, 2022, 2024 டி20 உலகக் கோப்பையில் நியூசிலாந்து அணிக்காக விளையாடி உள்ளார்.