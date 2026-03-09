டி20 உலகக் கோப்பை.. அதிக விக்கெட்கள் டாப் 7 வீரர்கள்! லிஸ்ட்டில் 2 இந்தியர்கள்

Highest Wicket Taker In T20 World Cup: 2026 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் அதிக விக்கெட்கள் வீழ்த்திய வீரர்கள் யார் யார் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
Highest Wicket Taker In T20 World Cup: டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் மார்ச் 08ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்தது. இத்தொடரின் இறுதி போட்டியில் நியூசிலாந்து அணியை வீழ்த்தி இந்திய அணி கோப்பையை தக்கவைத்துக்கொண்டது.
ரச்சின் ரவீந்திரா (Rachin Ravindra): நியூசிலாந்து வீரர் ரச்சின் ரவீந்திரா 8 போட்டிகளில் விளையாடி 12 விக்கெட்களை வீழ்த்தி இந்த பட்டியலில் 7வது இடத்தில் உள்ளார்.
லுங்கி நெகிடி (Lungi Ngidi): தென்னாப்பிரிக்கா அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் லுங்கி நெகிடி. இவர் 2026 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் 12 விக்கெட்களை வீழ்த்தி 6அது இடத்தில் உள்ளார்.
அடில் ரஷித் (Adil Rashid): இங்கிலாந்து வீரர் அடில் ரஷித் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் 13 விக்கெட்களை வீழ்த்தி இப்பட்டியலில் 5வது இடத்தில் உள்ளார்.
பெஸ்ஸிங் முசரபானி (Blessing Muzarabani): ஜிம்பாப்வே வீரர்கள் பெஸ்ஸிங் முசரபானி, டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் 13 விக்கெட்கள் வீழ்த்தி 4வது இடத்தில் இருக்கிறார்.
ஷாட்லி வான் ஷால்க்விக் (Shadley van Schalkwyk): அமெரிக்கா வீரர் ஷாட்லி வான் ஷால்க்விக், டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் 13 விக்கெட்கள் வீழ்த்தி பட்டியலில் 3வது இடத்தில் உள்ளார்.
வருண் சக்கரவர்த்தி (Varun Chakravarthy): இந்திய அணி சுழற்பந்து வீச்சாளர் வருண் சக்கரவர்த்தி, டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் 14 விக்கெட்களை வீழ்த்தி உள்ளார். அவர் இப்பட்டியலில் 2வது இடத்தில் உள்ளார்.
ஜஸ்பிரித் பும்ரா (Jasprit Bumrah): இந்திய அணியின் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா. இவர் டி20 உலகக் கோப்பையில் 14 விக்கெட்கள் வீழ்த்தி அதிக விக்கெட்கள் வீழ்த்தியர்களின் பட்டியலில் முதல் இடத்தில் உள்ளார்.