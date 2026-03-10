T20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில்... தொடர் நாயகன் விருது வென்றவர்கள் யார் யார்?

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் இதுவரை தொடர் நாயகன் விருதை வென்ற வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
10வது ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் சமீபத்தில் நிறைவடைந்தது. கடந்த 2007ஆம் ஆண்டில் இருந்து டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. இந்திய அணி 3 முறையும்; இங்கிலாந்து மற்றும் மேற்கு இந்திய தீவுகள் தலாஅணி 2 முறையும்; பாகிஸ்தான், இலங்கை, ஆஸ்திரேலிய அணிகள் தலா 1 முறையும் கோப்பையை வென்றுள்ளன.
2007 டி20 உலகக் கோப்பை: பாகிஸ்தான் வீரர் ஷாகித் அப்ரிடி 7 போட்டிகளில் 91 ரன்களையும், 12 விக்கெட்டையும் எடுத்து தொடர் நாயகன் விருதை வென்றார்.
2009 டி20 உலகக் கோப்பை: இலங்கை வீரர் திலகரத்ன தில்சன் 7 போட்டிகளில் 317 ரன்களை அடித்து தொடர் நாயகன் விருதை வென்றார்.
2010 டி20 உலகக் கோப்பை: இங்கிலாந்து வீரர் கெவின் பீட்டர்சன் 6 போட்டிகளில் 248 ரன்களை அடித்து தொடர் நாயகன் விருதை வென்றார்.
2012 டி20 உலகக் கோப்பை: ஆஸ்திரேலிய வீரர் ஷேன் வாட்சன் 7 போட்டிகளில் 249 ரன்களையும், 11 விக்கெட்டையும் எடுத்து தொடர் நாயகன் விருதை வென்றார்.
2014 டி20 உலகக் கோப்பை: இந்திய வீரர் விராட் கோலி 6 போட்டிகளில் 319 ரன்களை அடித்து தொடர் நாயகன் விருதை வென்றார்.
2016 டி20 உலகக் கோப்பை: இந்திய வீரர் விராட் கோலி 5 போட்டிகளில் 273 ரன்களை அடித்து தொடர் நாயகன் விருதை வென்றார்.
2021 டி20 உலகக் கோப்பை: ஆஸ்திரேலிய வீரர் டேவிட் வார்னர் 7 போட்டிகளில் 289 ரன்களை அடித்து தொடர் நாயகன் விருதை வென்றார்.
2022 டி20 உலகக் கோப்பை: இங்கிலாந்து வீரர் சாம் கர்ரண் 6 போட்டிகளில் 12 ரன்களையும், 13 விக்கெட்டையும் எடுத்து தொடர் நாயகன் விருதை வென்றார்.
2024 டி20 உலகக் கோப்பை: இந்திய வீரர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா 8 போட்டிகளில் 15 விக்கெட்டையும் எடுத்து தொடர் நாயகன் விருதை வென்றார்.
2025 டி20 உலகக் கோப்பை: இந்திய வீரர் சஞ்சு சாம்சன் 5 போட்டிகளில் 321 ரன்களை அடித்து தொடர் நாயகன் விருதை வென்றார்.