தமிழ் பேசத்தெரியாத தமிழ் நடிகைகள்! லிஸ்டில் இத்தனை பேரா..

South Actress Who Does Not Know Tamil : சில தென்னிந்திய நடிகைகளுக்கு, தமிழே தெரியாது. இருப்பினும், தமிழில் டாப் நடிகைகளாக இருப்பர். அவர்கள் யார் தெரியுமா?
South Actress Who Does Not Know Tamil : தென்னிந்திய மொழி திரைப்படங்களில் நடிக்கும் நடிகைகள் பலர், பெரும்பாலும் மலையாளம், கன்னடம் மற்றும் தெலுங்கு மொழி பேசுபவர்களாகத்தான் இருப்பர். தமிழ் பேசுபவர்கள் வெகு சிலரே. தமிழ் தெரியாத நடிகைகள், தமிழ் மொழியில் நடித்தாலும் அவர்களுக்கு சுத்தமாக தமிழே தெரியாது. அப்படிப்பட்ட நடிகைகள் யார் தெரியுமா?
நடிகை ஹன்சிகாவிற்கு தமிழ் தெரியாது. இவரது தாய்மொழி சிந்தி ஆகும். இவர் தமிழில் தனுஷ், ரவி மோகன் உள்ளிட்ட பலருக்கு ஜோடியாக நடித்திருக்கிறார்.
நடிகை ஸ்ரீதிவ்யாவிற்கு சுத்தமாக தமிழ் தெரியாதாம். வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் படத்தில் நடிக்கும் போது, டைலாக்குகளை தெலுங்கில் எழுதி வைத்துதான் படிப்பாராம்.
நடிகை காஜல் அகர்வால், இந்தி மொழி பேசுபவர். இவருக்கும் தமிழ் தெரியாது. இருப்பினும், தமிழ் மொழியில் பெரிய நடிகையாக இருக்கிறார்.
நடிகை தமன்னாவின் தாய் மொழி, சிந்தி. இவர் தமிழ், இந்தி, தெலுங்கு உள்ளிட்ட மொழி படங்களில் நடித்து விட்டார். தமிழில் டாப் நடிகையாக இருக்கும் இவருக்கு தமிழ் சரியாக பேச தெரியாமல் இருந்தது. இப்போது ஓரளவிற்கு கற்றுக்கொண்டார்.
பூஜா ஹெக்டே, துலு மொழி பேசுபவர். இவருக்கும் தென்னிந்திய மொழிகள் அவ்வளவாக தெரியாது. இருப்பினும், தமிழில் ஓரளவிற்கு நல்ல நடிகையாக விளங்குகிறார்.
மலையாள நடிகை மமிதா பைஜு, பிரேமலு படம் மூலம் பிரபலமடைந்தார். இவருக்கு ஓரளவிற்குதான் தமிழ் தெரியும்.
பல ஆண்டுகளாக தமிழ் திரையுலகை ஆண்ட சிம்ரனுக்கு, தமிழ் சரியாக தெரியாது. ஓரளவிற்குதான் தமிழ் பேசுவார். இவரது தாய்மொழி பஞ்சாபி ஆகும்.