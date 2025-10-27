2 முறை திருமணம் செய்த நடிகைகள்! இப்போ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க..

Actress Who Are Married Twice : சில நடிகைகள், இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட முறை திருமணம் செய்து இப்போது வாழ்வில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றனர். அவர்கள் யார் தெரியுமா?
Actress Who Are Married Twice : தமிழ் திரையுலகை சேர்ந்த சில நடிகைகள், ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட முறை திருமணம் செய்து, இப்போது வாழ்வில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றனர். இந்த லிஸ்டில் பல நடிகைகள் இருக்கின்றனர். அவர்கள் யார் யார் என்கிற லிஸ்டை இங்கு பார்ப்போம்.
நடிகை அதிதி ராவ், திரையுலகிற்கு வந்த புதிதில் சத்யதீப் மிஸ்ரா என்பவரை திருமணம் செய்திருந்தார். இவர்களுக்கு சில வருடங்களுக்குள்ளேயே விவாகரத்து நடந்தது. இதையடுத்து, அவர் சமீபத்தில் சித்தார்த்தை திருமணம் செய்தார்.
நடிகை ஜெயமாலா, டைகர் பிரபாகரை திருமணம் செய்திருந்தார். பின்பு ஹெச்.எம்.ராமச்சந்திராவை திருமணம் செய்து இப்போது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்.
நடிகை லக்ஷ்மி, பாஸ்கர் என்பவரை முதலில் திருமணம் செய்தார், அவரை விட்டு பிரிந்த பின்பு, மோகன் சர்மா என்பவரை கரம் பிடித்தார். அதன் பிறகு, சிவச்சந்திரனை திருமணம் செய்து கொண்டார்.
மலையாள நடிகை காவ்யா மாதவன், நிஷால் சந்திராவை முதலில் திருமணம் செய்திருந்தார். பின்னர், 2016ல் நடிகர் திலீப்பை மணந்தார். இவருக்கு ஒரு குழந்தை உள்ளது.
வனிதா விஜயகுமார், ஆகாஷ் என்பவரை 2007ல் திருமணம் செய்தார். அவரை விட்டு பிரிந்த பின்பு, ராஜன் ஆனந்தை கரம் பிடித்தார். அவருடனான உறாவில் இருந்து வந்த பின், 2020ல் பீட்டர் பாலை திருமணம் செய்து, அவரை விட்டும் பிரிந்தார்.
தமிழ் இயக்குநர் எல்.விஜய்யை திருமணம் செய்த அமலா பால், அதன் பிறகு அவருடனான திருமண உறவில் இருந்து பிரிந்தார். ஜகத் தேசாய் என்பவரை சந்தித்த அவர், 2023ல் அவரை திருமணம் செய்து இப்போது ஒரு குழந்தைக்கு தாயாக இருக்கிறார்.
ராதிகா, ரிச்சர்ட் ஹார்டியை திருமணம் செய்தார். அவரை விட்டு பிரிந்த பின் பிரதாப் போத்தனுடன் திருமண உறவில் இருந்தார். 2001ஆம் ஆண்டு சரத்குமாரை கரம் பிடித்தார்.