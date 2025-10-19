இந்த வருடம்..தல தீபாவளி கொண்டாடும் பிரபலங்கள்! முழு லிஸ்ட் இதோ..

Celebrities Thala Diwali In 2025 : சில தமிழ் பிரபலங்கள் இந்த வருடம் தல தீபாவளி கொண்டாட இருக்கின்றனர். அவர்கள் யார் யார் தெரியுமா?
Tamil Celebrities Thala Diwali In 2025 : இந்த வருடத்தின் தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கி விட்டது. இந்த நாளில், புதுமண தம்பதிகள் பலர் தல தீபாவளி கொண்டாடுவது வழக்கம். சில புதிதாக திருமணம் ஆன பிரபலங்கள் தல தீபாவளி கொண்டாட இருக்கின்றனர். அவர்கள் யார் தெரியுமா? இதோ லிஸ்ட்!
பிரபல நடிகை அபிநயா, சில மாதங்களுக்கு முன்பாக வேகசேனா கார்த்திக் என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார். இந்த ஜோடி, அவர்களின் முதல் தீபாவளியை ஒன்றாக சேர்ந்து கொண்டாட இருக்கின்றனர்.
நாக சைதன்யாவும் சோபிதாவும் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களும் தல தீபாவளி கொண்டாட இருக்கின்றனர்.
கீர்த்தி சுரேஷ், கடந்த ஆண்டு ஆண்டனி தட்டில் என்ற தனது 15 ஆண்டு காதலரை திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கும் இந்த ஆண்டு தல தீபாவளி ஆகும்
காளிதாஸ் ஜெயராம், தாரிணி என்பவரை சமீபத்தில் கரம் பிடித்தார். இவர்களுக்கும் இந்த வருடம் தல தீபாவளி ஆகும்.
ரம்யா பாண்டியன் லோவல் தவான் என்பவரை திருமணம் செய்துகொண்டார். இவர்களுக்கும் இந்த ஆண்டு வரும் தீபாவளிதான் முதல் தீபாவளி ஆகும்.
சாக்ஷி அகர்வால், சமீபத்தில் நவ்னீத் என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்கள், இந்த ஆண்டு தல தீபாவளி கொண்டாட இருக்கின்றனர்.
பிக்பாஸ் விக்ரமன், கடந்த ஆண்டு தன் காதலியை திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கும் இது முதல் தீபாவளி ஆகும்.