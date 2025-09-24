கலைமாமணி விருது பெறும் 10 சினிமா பிரபலங்கள்! யார் யார் தெரியுமா?

Kalaimamani Award 2021 To 2023 Cinema Celebrities : தமிழ் திரையுலக பிரபலங்கள் சிலருக்கு, கலைமாமணி விருதுகள் வழங்கப்பட இருக்கிறது. அப்படி பெறும் பிரபலங்கள் யார் தெரியுமா?
Kalaimamani Award 2021 To 2023 Cinema Celebrities : தமிழக அரசு 2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கான கலைமாமணி விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சாய் பல்லவி முதல், மணிகண்டன் வரை யாரெல்லாம் இந்த விருதுகளை வாங்குகிறார்கள் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
2021ஆம் ஆண்டுக்கான கலைமாமணி விருது, நடிகர்கள் எஸ்.ஜே.சூர்யா மற்றும் சாய் பல்லவி உள்ளிட்டோருக்கு வழங்கப்பட இருப்பதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
இயக்குநர் லிங்குசாமி மற்றும் சண்டை பயிற்சியாளர் சூப்பர் சுப்புராயன் உள்ளிட்டோருக்கும் 2021ஆம் ஆண்டுக்கான கலைமாமணி விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2022ஆம் ஆண்டுக்கான கலைமாமணி விருது, நடிகர் விக்ரம் பிரபு, ஜெயா வி.சி.குகநாதன், பாடலாசிரியர் விவேகா உள்ளிட்டோருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சினிமா பி.ஆர்.ஓ டைமண்ட் பாபு, டி.லட்சுமிகாந்தன் உள்ளிட்டோருக்கு 2022ஆம் ஆண்டுக்கான கலைமாமணி விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜெய் பீம், குட் நைட், லவ்வர் உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்த மணிகண்டனுக்கு 2023ஆம் ஆண்டுக்கான கலைமாமணி விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இசையமைப்பாளர் அனிருத், குணச்சித்திர நடிகர் ஜார்ஜ் மரியான் உள்ளிட்டோருக்கு 2023க்கான கலைமாமணி விருது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
நடன இயக்குநரும், நடிகருமான சாண்டி மாஸ்டருக்கும், பின்னணி பாடகி ஸ்வேதா மோகனுக்கும் 2023ஆம் ஆண்டுக்கான கலைமாமணி விருதானது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.