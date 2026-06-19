/ஜூன் 19 : இன்று ஒரே நாளில் வெளியாகும் 7 படங்கள்! லிஸ்ட் இதோ..

ஜூன் 19ஆம் தேதியான இன்று ஒரே நாளில், நூறு சாமி, மா இண்டி பங்காரம் உள்ளிட்ட பல படங்கள் இன்று ஒரே நாளில் தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகிறது. அவை என்னென்ன படங்கள் என்பதன் முழு லிஸ்டை இங்கு பார்ப்போம்.
விஜய் ஆண்டனி, ஸ்வாசிகா உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் படம், நூறு சாமி. இந்த படத்தை சசி இயக்கியிருக்கிறார். இதில் அருள் தாஸ், காவ்யா அனில் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
சமந்தா, நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு நடித்திருக்கும் திரைப்படம், மா இண்டி பங்காரம். இந்த படத்தை தமிழில், எங்கள் தங்கம் என்கிற பெயரில் வெளியிடுகின்றனர். இந்த படத்தை இந்த படத்தை, பி.வி.நந்தினி ரெட்டி இயக்கியிருக்கிறார். இது, வித்தியாசமான கதைக்களத்துடன் ஆக்ஷன் ட்ராமாவாக உருவாகியிருக்கிறது.
சைக்கலாஜிக்கல் த்ரில்லராக உருவாகியிருக்கிறது, ‘பாலன் தி பாய்’ திரைப்படம். இந்த படம், மஞ்சுமெல் பாய்ஸ் படத்தை இயக்கிய சிதம்பரத்தின் அடுத்த படமாகும்.
கிராமத்து கதையை பின்னணியாக கொண்டு, ‘மனு’ திரைப்படம் உருவாகியிருக்கிறது. இந்த படத்தில் காதலை வைத்தான் முக்கிய கதைக்களமும் நகர்கிறது. இதை துர்கா இயக்கியுள்ளார். ஸ்ரீயுத், ரேஷ்மா உள்ளிட்ட பலர் இதில் நடித்திருக்கின்றனர்.
மக்கள் தலைவா படத்தில் ரவி மரியா, ராதா ரவி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கின்றனர். இந்த படம், அரசியல் பின்னணியை கொண்ட நகைச்சுவை படமாக வெளியாகியிருக்கிறது. ஒன்றும் தெரியாத ஒரு நபர் முதலமைச்சரானால் என்ன ஆகும் என்பதைத்தான் இந்த படம் காட்டுகிறது.
த்ரில்லர் கதையாக உருவாகியிருக்கும் படம்தான், பதினெண் கீழ்க்கணக்கு. இந்த திரைப்படத்தை விஷ்ணு ராஜன் இயக்கியிருக்கிறார். இது, ஒரு கொலையை சுற்றி நடக்கும் மர்ம முடிச்சுகளை அவிழ்க்கும் கதையாக இருக்கிறது.
சைக்காலஜிக்கல் ட்ராமாவாக உருவாகியிருக்கும் படம், டார்க் ஜெயிண்ட். இந்த திரைப்படத்தில் பாக்கியராஜ், சோனியா அகர்வால், ஜோவிதா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். இதனை கே.எஸ்.கிஷான் இயக்கியிருக்கிறார்.