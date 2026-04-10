ஏப்ரல் 10 - இன்று ஒரே நாளில் தியேட்டரில் ரிலீஸாகும் 3 திரைப்படங்கள்..முழு லிஸ்ட்

Tamil Movies Releasing Today On Theatres : ஏப்ரல் 10ஆம் தேதியான இன்று, தியேட்டர்களில் பல படங்கள் ரிலீஸ் செய்யப்படுகிறது. அந்த லிஸ்டை இங்கு பார்ப்போம்.
Tamil Movies Releasing Today On Theatres : தியேட்டர்களில் ஏப்ரல் 10ஆம் தேதியான இன்று சில திரைப்படங்கள் தியேட்டர்களில் வெளியாகியிருக்கிறது. அதில் பிரதீப் ரங்கநாதன் படம், செல்வராகவன் படம் மற்றும் நட்டியின் படம் உள்ளிட்டவை வெளியாகின்றன.
2026ஆம் ஆண்டு ஆரம்பித்து, பல திரைப்படங்கள் வெளியாக ஆரம்பித்து விட்டன. பெரிய படங்கள் இப்போதுதான், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியாக ஆரம்பித்துள்ளன. அப்படி, ஏப்ரல் 10ஆம் தேதியான இன்று, மூன்று படங்கள் ரிலீஸ் ஆகிறது.
விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில், பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்திருக்கும் படம் லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி. இந்த படத்தை, LIK என்று அழைக்கின்றனர். இந்த படத்தில் பிரதீப்பிற்கு ஜோடியாக கிரித்தி ஷெட்டி நடித்திருக்கிறார்.
லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி திரைப்படம், பல்வேறு நிதி சிக்கல்களுக்கு பிறகு தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது. இதையடுத்து, படத்திற்கு ஓரளவிற்கு நல்ல விமர்சனங்கள் கிடைத்து வருகிறது.
டென்னிஸ் மஞ்சுநாத் இயக்கத்தில் உருவாகியிருக்கும் திரைப்படம், மனிதன் தெய்வமாகலாம். இந்த படத்தின் கதை கிராமப்புற குடும்ப நாடகமாக இருக்கிறது. இது, நிஜ சம்பவங்களை அடிப்படையாக கொண்ட படம் என கூறப்படுகிறது.
மனிதன் தெய்வமாகலாம் திரைப்படத்தில் செல்வராகவன் ஹீரோவாக நடித்துள்ளார். இதில் அவருடன் கௌசல்யா, மைம் கோபி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கின்றனர். இந்த படமும் இன்று வெளியாகியிருக்கிறது.
உமாபதி ராமையா இயக்கத்தில் உருவாகியிருக்கும் திரைப்படம், TN2026. இந்த படத்தில் ஹீரோவாக நட்டி சுப்பிரமணியம் நடித்துள்ளார். தம்பி ராமையா முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.
இந்த படம், விஜய்யையும் அவரது அரசியல் வருகையையும் கிண்டல் செய்து எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக ட்ரெயிலரை பார்த்த ரசிகர்கள் பலர் கொந்தளித்தனர். பரபரப்புக்கு மத்தியில் வெளியாகியிருக்கும் இந்த படத்தில், அப்படி என்னதான் இருக்கிறது என்று பார்ப்பதற்காக ரசிகர்கள் தியேட்டருக்கு செல்கின்றனர்.