மகளிர் உலகக் கோப்பை 2025: அதிக ரன்கள் எடுத்த வீராங்கனைகள்.. லிஸ்ட்டில் இரண்டு இந்தியர்கள்!

Icc Womens World Cup: 2025 ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பையில் இதுவரை அதிக ரன்கள் எடுத்த வீராங்கனைகளின் பட்டியல் இங்கே.
Icc Womens World Cup: ஐசிசி ம்களிர் உலக கோப்பை தற்போது இறுதி கட்டத்தை எட்டி உள்ளது. அரையிறுதி போட்டியானது நடைபெற்று வருகிறது. இந்த நிலையில், இத்தொடரில் இதுவரை அதிக ரன்கள் அடித்த வீரர்கனைகள் யார் யார் என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.
லாரா வால்வார்ட்: தென்னாப்பிரிக்கா மகளிர் அணியின் கேப்டன் லாரா வால்வார்ட், இத்தொடரில் இதுவரை 8 போட்டிகளில் விளையாடி 470 ரன்களை அடித்துள்ளார். அதிகபட்சமாக அரையிறுதி போட்டியில் இங்கிலாந்துக்கு எதிராக 169 ரன்கள் அடித்தார்.
ஸ்மிருதி மந்தனா: இந்திய அணியின் தொடக்க வீரர் ஸ்மிருதி மந்தனா இதுவரை 7 போட்டிகளில் விளையாடி 365 ரன்கள் அடுத்துள்ளார். அதிகபட்சமாக நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராக 109 ரன்கள் அடித்தார்.
பிரதிகா ராவல்: இந்திய அணியின் வீராங்கனை பிரதிகா ராவல் இதுவரை 7 போட்டிகளில் 6 இன்னிங்ஸில் விளையாடி 308 ரன்களை குவித்துள்ளார். இவர் தற்போது காயம் ஏற்பட்டு தொடரை விட்டு விலகி உள்ளார். இவருக்கு பதிலாக அணிக்கு ஷபாலி வர்மா வந்துள்ளார்.
அலிசா ஹீலி: ஆஸ்திரேலியா அணியின் கேப்டன் அலிசா ஹீலி, இதுவரை 294 ரன்களை அடித்துள்ளார். இவர் வெறும் 4 போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடி உள்ளார்.
சோஃபி டெவின்: நியூசிலாந்து வீராங்கனை சோஃபி டெவின் 5 இன்னிங்ஸில் விளையாடி 289 ரன்களை குவித்துள்ளார். அதிகபட்சமாக ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 112 ரன்களை அடித்தார்.
ஹீதர் நைட்: இங்கிலாந்து வீராங்கனை ஹீதர் நைட் 288 ரன்களை அடித்துள்ளார். அதிகபட்சமாக இந்திய அணிக்கு எதிராக 109 ரன்களை குவித்தார்.