டாப் 10 இந்திய வீரர்கள்... ODI-ல் அதிக ரன்களை அடித்தவர்கள் - முழு லிஸ்ட் இதோ

Top 10 Indian ODI Run Getters: சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் அரங்கில் இந்திய அணிக்காக அதிக ரன்களை அடித்த டாப் 10 வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு அறிந்துகொள்ளலாம்.
இந்திய அணி இதுவரை 1,068 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளது. மொத்தம் 260 வீரர்கள் இந்திய அணிக்காக சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் விளையாடி உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
10. ஷிகர் தவாண்: 2012 முதல் 2022 வரை 167 ஓடிஐ போட்டிகளில் விளையாடி 6793 ரன்களை அடித்துள்ளார்.
9. வீரேந்திர சேவாக்: 1999 முதல் 2013 வரை 241 ஓடிஐ போட்டிகளில் விளையாடி 7995 ரன்களை அடித்துள்ளார்.
8. யுவராஜ் சிங்: 2000 முதல் 2017 வரை 301 ஓடிஐ போட்டிகளில் விளையாடி 8609 ரன்களை அடித்துள்ளார்.
7. முகமது அசாருதீன்: 1985 முதல் 2000 வரை 334 ஓடிஐ போட்டிகளில் விளையாடி 9378 ரன்களை அடித்துள்ளார்.
6. எம்எஸ் தோனி: 2004 முதல் 2019 வரை 347 ஓடிஐ போட்டிகளில் விளையாடி 10,599 ரன்களை அடித்துள்ளார்.
5. ராகுல் டிராவிட்: 1996 முதல் 2011 வரை 340 ஓடிஐ போட்டிகளில் விளையாடி 10,768 ரன்களை அடித்துள்ளார்.
4. சௌரவ் கங்குலி: 1992 முதல் 2007 வரை 308 ஓடிஐ போட்டிகளில் விளையாடி 11,221 ரன்களை அடித்துள்ளார்.
3. ரோஹித் சர்மா: 2007 முதல் 2025 வரை 275 ஓடிஐ போட்டிகளில் விளையாடி 11,249 ரன்களை அடித்துள்ளார்.
2. விராட் கோலி: 2008 முதல் 2025 வரை 304 ஓடிஐ போட்டிகளில் விளையாடி 14,181 ரன்களை அடித்துள்ளார்.
1. சச்சின் டெண்டுல்கர்: 1989 முதல் 2012 வரை 463 ஓடிஐ போட்டிகளில் விளையாடி 18,426 ரன்களை அடித்துள்ளார்.