இந்தியாவின் டாப் 10 மதிப்பு மிக்க பிரபலங்கள்.. லிஸ்ட்டில் தோனி, கோலி.. யாரு டாப்?

Top Most Brand Value Celebrities: இந்தியாவின் மதிப்பு மிக்க பிரபலங்களில் முதல் 10 பேர் யார் யார் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
அமிதாப் பச்சன்: இந்தியாவின் மதிப்பு மிக்க பிரபலங்களின் பட்டியலில் 10ஆம் இடத்தில் இருப்பவர் பாலிவுட் ஸ்டார் அமிதாப் பச்சன். இவரின் மதிப்பு சுமார் 83.7 மில்லியன் டாலர் ஆகும்.
ஹிருத்திக் ரோஷன்: இந்த பட்டியலின் 9ஆம் இடத்தில் இருப்பவர் பிரபல பாலிவுட் நடிகர் ஹிருத்திக் ரோஷன். இவரின் மதிப்பு சுமார் 92.2 மில்லியன் டாலராக உள்ளது.
எம்.எஸ். தோனி: இந்தியாவின் மதிப்பு மிக்க பிரபலங்களின் பட்டியலில் 8ஆம் இடத்தில் இருப்பவர் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் எம்.எஸ். தோனி. இவரின் மதிப்பு சுமார் 102.9 மில்லியன் டாலராக உள்ளது.
தீபிகா படுகோன்: இந்த பட்டியலில் 7ஆம் இடத்தில் இருப்பவர் பாலிவுட் பிரபல நடிகை தீபிகா படுகோன் ஆவார். இவரின் மதிப்பு சுமார் 102.9 மில்லியன் டாலராக உள்ளது.
அக்ஷய் குமார்: இந்தியாவின் மதிப்பு மிக்க பிரபலங்களின் பட்டியலில் 6வது இடத்தில் இருப்பவர் அக்ஷய் குமார் ஆவார். இவரின் மதிப்பு சுமார் 108 மில்லியன் டாலராக உள்ளது.
சச்சின் டெண்டுல்கர்: இந்த பட்டியலில் 5ஆம் இடத்தில் இருப்பவர் சச்சின் டெண்டுல்கர் ஆவார். இவரின் மதிப்பு சுமார் 112.2 மில்லியன் டாலர் ஆகும்.
ஆலியா பட்: இந்த பட்டியலில் 4ஆம் இடத்தில் பிரபல நடிகை ஆலியா பட் உள்ளார். இவரது மதிப்பு சுமார் 116.4 மில்லியன் டாலர் ஆகும்.
ஷாருக்கான்: இந்தியாவின் மதிப்பு மிக்க பிரபலங்களின் பட்டியலில் 3ஆம் இடத்தில் இருப்பவர் ஷாருக்கான் உள்ளார். இவரின் மதிப்பு சுமார் 145.7 மில்லியன் டாலர் ஆகும்.
ரன்வீர் சிங்: இந்தியாவின் மதிப்பு மிக்க பிரபலங்களின் பட்டியலில் 2ஆம் இடத்தில் இருப்பவர் ரன்வீர் சிங் ஆவார். இவரின் மதிப்பு சுமார் 170.7 மில்லியன் டாலராக உள்ளது.
விராட் கோலி: இந்த பட்டியலின் முதல் இடத்தில் நட்சத்திர கிரிக்கெட் வீரர் விராட் கோலி உள்ளார். இவரின் மதிப்பு சுமார் 231.1 மில்லியன் டாலராக உள்ளது.