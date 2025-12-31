2025ல் அதிக ODI ரன்கள் அடித்த டாப் 10 வீரர்கள்... விராட், ரோஹித்துக்கு எந்த இடம்?

Top 10 ODI Run Getters In 2025: 2025ஆம் ஆண்டில் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்களை அடித்த டாப் 10 பேட்டர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு வரிசையாக காணலாம்.
2025ஆம் ஆண்டில் ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடர் நடைபெற்றது. 2026ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி - மார்ச்சில் ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை நடைபெறுவதால் முன்னணி அணிகள் அதிக டி20ஐ போட்டிகளிலேயே விளையாடின. சொற்பமான ஓடிஐ போட்டிகளையே பல அணிகள் விளையாடி உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
1. ஜோ ரூட்: இங்கிலாந்து வீரரான இவர் இந்தாண்டு 15 ஓடிஐ இன்னிங்ஸில் 808 ரன்களை அடித்துள்ளார். அதிகபட்ச ரன்கள்: 166*, சராசரி: 57.71, நாட்அவுட்: 1
2. டேரில் மிட்செல்: நியூசிலாந்து வீரரான இவர் இந்தாண்டு 16 ஓடிஐ இன்னிங்ஸில் 761 ரன்களை அடித்துள்ளார். அதிகபட்ச ரன்கள்: 119, சராசரி: 54.35, நாட்அவுட்: 2
3. ஜார்ஜ் முன்சி: ஸ்காட்லாந்து வீரரான இவர் இந்தாண்டு 11 ஓடிஐ இன்னிங்ஸில் 735 ரன்களை அடித்துள்ளார். அதிகபட்ச ரன்கள்: 191, சராசரி: 73.50, நாட்அவுட்: 1
4. மேத்யூ ப்ரீட்ஸ்கீ: தென்னாப்பிரிக்க வீரரான இவர் இந்தாண்டு 12 ஓடிஐ இன்னிங்ஸில் 706 ரன்களை அடித்துள்ளார். அதிகபட்ச ரன்கள்: 150, சராசரி: 64.18, நாட்அவுட்: 1
5. ஷாய் ஹோப்: மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணி வீரரான இவர் இந்தாண்டு 15 ஓடிஐ இன்னிங்ஸில் 670 ரன்களை அடித்துள்ளார். அதிகபட்ச ரன்கள்: 120*, சராசரி: 55.83, நாட்அவுட்: 3
6. சல்மான் அலி அகா: பாகிஸ்தான் வீரரான இவர் இந்தாண்டு 16 ஓடிஐ இன்னிங்ஸில் 667 ரன்களை அடித்துள்ளார். அதிகபட்ச ரன்கள்: 134, சராசரி: 47.64, நாட்அவுட்: 2
7. மிலிந்த் குமார்: அமெரிக்க வீரரான இவர் இந்தாண்டு 12 ஓடிஐ இன்னிங்ஸில் 652 ரன்களை அடித்துள்ளார். அதிகபட்ச ரன்கள்: 123*, சராசரி: 81.50, நாட்அவுட்: 4
8. விராட் கோலி: இந்திய நட்சத்திர வீரரான இவர் இந்தாண்டு 13 ஓடிஐ இன்னிங்ஸில் 651 ரன்களை அடித்துள்ளார். அதிகபட்ச ரன்கள்: 135, சராசரி: 65.10, நாட்அவுட்: 3
9. ரோஹித் சர்மா: இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், நட்சத்திர வீரரான இவர் இந்தாண்டு 14 ஓடிஐ இன்னிங்ஸில் 650 ரன்களை அடித்துள்ளார். அதிகபட்ச ரன்கள்: 121*, சராசரி: 50.00, நாட்அவுட்: 1
10. ரச்சின் ரவீந்திரா: நியூசிலாந்து வீரரான இவர் இந்தாண்டு 14 ஓடிஐ இன்னிங்ஸில் 604 ரன்களை அடித்துள்ளார். அதிகபட்ச ரன்கள்: 112, சராசரி: 43.14, நாட்அவுட்: 0