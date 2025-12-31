English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 2025ல் அதிக ODI ரன்கள் அடித்த டாப் 10 வீரர்கள்... விராட், ரோஹித்துக்கு எந்த இடம்?

2025ல் அதிக ODI ரன்கள் அடித்த டாப் 10 வீரர்கள்... விராட், ரோஹித்துக்கு எந்த இடம்?

Top 10 ODI Run Getters In 2025: 2025ஆம் ஆண்டில் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்களை அடித்த டாப் 10 பேட்டர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு வரிசையாக காணலாம்.

2025ஆம் ஆண்டில் ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடர் நடைபெற்றது. 2026ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி - மார்ச்சில் ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை நடைபெறுவதால் முன்னணி அணிகள் அதிக டி20ஐ போட்டிகளிலேயே விளையாடின. சொற்பமான ஓடிஐ போட்டிகளையே பல அணிகள் விளையாடி உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

 

 
1. ஜோ ரூட்: இங்கிலாந்து வீரரான இவர் இந்தாண்டு 15 ஓடிஐ இன்னிங்ஸில் 808 ரன்களை அடித்துள்ளார். அதிகபட்ச ரன்கள்: 166*, சராசரி: 57.71, நாட்அவுட்: 1

2. டேரில் மிட்செல்: நியூசிலாந்து வீரரான இவர் இந்தாண்டு 16 ஓடிஐ இன்னிங்ஸில் 761 ரன்களை அடித்துள்ளார். அதிகபட்ச ரன்கள்: 119, சராசரி: 54.35, நாட்அவுட்: 2

3. ஜார்ஜ் முன்சி: ஸ்காட்லாந்து வீரரான இவர் இந்தாண்டு 11 ஓடிஐ இன்னிங்ஸில் 735 ரன்களை அடித்துள்ளார். அதிகபட்ச ரன்கள்: 191, சராசரி: 73.50, நாட்அவுட்: 1

4. மேத்யூ ப்ரீட்ஸ்கீ: தென்னாப்பிரிக்க வீரரான இவர் இந்தாண்டு 12 ஓடிஐ இன்னிங்ஸில் 706 ரன்களை அடித்துள்ளார். அதிகபட்ச ரன்கள்: 150, சராசரி: 64.18, நாட்அவுட்: 1

5. ஷாய் ஹோப்: மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணி வீரரான இவர் இந்தாண்டு 15 ஓடிஐ இன்னிங்ஸில் 670 ரன்களை அடித்துள்ளார். அதிகபட்ச ரன்கள்: 120*, சராசரி: 55.83, நாட்அவுட்: 3

6. சல்மான் அலி அகா: பாகிஸ்தான் வீரரான இவர் இந்தாண்டு 16 ஓடிஐ இன்னிங்ஸில் 667 ரன்களை அடித்துள்ளார். அதிகபட்ச ரன்கள்: 134, சராசரி: 47.64, நாட்அவுட்: 2

7. மிலிந்த் குமார்: அமெரிக்க வீரரான இவர் இந்தாண்டு 12 ஓடிஐ இன்னிங்ஸில் 652 ரன்களை அடித்துள்ளார். அதிகபட்ச ரன்கள்: 123*, சராசரி: 81.50, நாட்அவுட்: 4

8. விராட் கோலி: இந்திய நட்சத்திர வீரரான இவர் இந்தாண்டு 13 ஓடிஐ இன்னிங்ஸில் 651 ரன்களை அடித்துள்ளார். அதிகபட்ச ரன்கள்: 135, சராசரி: 65.10, நாட்அவுட்: 3  

9. ரோஹித் சர்மா: இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், நட்சத்திர வீரரான இவர் இந்தாண்டு 14 ஓடிஐ இன்னிங்ஸில் 650 ரன்களை அடித்துள்ளார். அதிகபட்ச ரன்கள்: 121*, சராசரி: 50.00, நாட்அவுட்: 1  

10. ரச்சின் ரவீந்திரா: நியூசிலாந்து வீரரான இவர் இந்தாண்டு 14 ஓடிஐ இன்னிங்ஸில் 604 ரன்களை அடித்துள்ளார். அதிகபட்ச ரன்கள்: 112, சராசரி: 43.14, நாட்அவுட்: 0

