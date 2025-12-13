IPL-ல் சதமே அடிக்காமல் அதிக ரன்களை அடித்த 5 பேர்... டாப்பில் CSK சிங்கம்!

IPL News: ஐபிஎல் வரலாற்றில் சதமே அடிக்காமல், அதிக ரன்களை குவித்த 5 பேட்டர்களின் பட்டியலை இங்கு காணலாம்.
ஐபிஎல் தொடர் கடந்த 18 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், விராட் கோலிதான் அதிக ரன்கள் அடித்தவர்கள் பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளார். அந்த வகையில், அதிக ரன்களை அடித்து சதமே அடிக்காத வீரர்களை இங்கு காணலாம்.
ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலம் வரும் செவ்வாய் (டிச. 16) அன்று அபுதாபியில் நடைபெற இருக்கிறது. கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் பலரும் எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறார்கள்.
இது ஒருபுறம் இருக்க, ஐபிஎல் வரலாற்றில் குறிப்பிடத்தக்க சாதனைகளை முக்கிய வீரர்கள் தன்வசம் வைத்திருப்பார்கள். அதை இந்நேரத்தில் நினைவுக்கூர்வது சிறப்பானதாக இருக்கும்.
அந்த வகையில், ஐபிஎல் வரலாற்றில் சதமே அடிக்காமல் அதிக ரன்களை குவித்த 5 வீரர்களின் பட்டியலை இங்கு காணலாம்.
கௌதம் கம்பீர்: 2012 மற்றும் 2014 ஆகிய இரண்டு சீசன்களில் கேகேஆர் அணிக்கு கோப்பையை வென்ற கொடுத்த கம்பீர், 2024 சீசனில் அந்த அணி கோப்பையாக இருந்தபோது கம்பீர் ஆலோசகராக செயல்பட்டார். இவர் 154 போட்டிகளில் 4,217 ரன்களை அடித்துள்ளார். கேகேஆர் மற்றும் டெல்லி அணிக்காக விளையாடியிருக்கும் இவர் ஐபிஎல் தொடரில் சதம் அடித்ததில்லை. இவரது அதிகபட்ச ரன்கள் 93 ஆகும். ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிக ரன்களை அடித்தவர்கள் பட்டியலில் கம்பீர் 17வது இடத்தில் உள்ளார்.
ஃபாஃப் டூ பிளெசிஸ்: சிஎஸ்கே, ரைஸ்ஸிங் புனே சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ், ஆர்சிபி, டெல்லி உள்ளிட்ட அணிகளுக்காக விளையாடியிருக்கும் இவர் 154 போட்டிகளில் 4,773 ரன்களை குவித்திருக்கிறார். ஆர்சிபிக்கு கேப்டனாகவும் செயல்பட்டார். இவரும் சதமே அடித்ததில்லை. இவரது அதிகபட்ச ரன்கள் 96 ஆகும். ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிக ரன்களை அடித்தவர்கள் பட்டியலில் கம்பீர் 13வது இடத்தில் உள்ளார்.
தினேஷ் கார்த்திக்: டெல்லி, குஜராத் லயன்ஸ், கேகேஆர், பஞ்சாப், மும்பை, ஆர்சிபி என பல அணிகளில் விளையாடியிருக்கும் இவர் 257 போட்டிகளில் 4842 ரன்களை அடித்துள்ளார். இவரும் சதமே அடித்ததில்லை. இவரின் அதிகபட்ச ரன்கள் 97* ஆகும். ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிக ரன்களை அடித்தவர்கள் பட்டியலில் கம்பீர் 12வது இடத்தில் உள்ளார்.
ராபின் உத்தப்பா: ராஜஸ்தான், ஆர்சிபி, புனே, மும்பை, கேகேஆர், சிஎஸ்கே உள்ளிட்ட அணிகளிடம் விளையாடியிருக்கும் இவர் 205 போட்டிகளை 4952 ரன்களை அடிததார். இவரும் சதமே அடித்ததில்லை, அதிகபட்சமாக 88 ரன்களை அடித்துள்ளார். ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிக ரன்களை அடித்தவர்கள் பட்டியலில் கம்பீர் 11வது இடத்தில் உள்ளார்.
எம்எஸ் தோனி: சிஎஸ்கே மற்றும் ரைஸ்ஸிங் சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணியில் விளையாடியிருக்கும் இவர் 278 போட்டிகளில் 5439 ரன்களை அடித்திருக்கிறார். இவரும் சதமே அடித்ததில்லை, அதிகபட்சமாக 84* ரன்களை அடித்துள்ளார். ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிக ரன்களை அடித்தவர்கள் பட்டியலில் 6வது இடத்தில் உள்ளார்.