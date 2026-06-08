/டெஸ்ட் கேப்டனாக அதிக சதங்கள்... 4வது இடத்தில் சச்சின்... முதலிடத்தில் யார் தெரியுமா?

Most Centuries as Indian Test Captains : இந்திய டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில், கேப்டனாக இருந்து அதிக சதங்களை அடித்தவர்கள் பட்டியலில் சுப்மான் கில் தற்போது 5வது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார். அந்த வகையில், முதல் நான்கு பேர் யார் யார்?, அவர்கள் அடித்த சதங்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? என்பதை இங்கு காணலாம்.
5. சுப்மான் கில்: 2025ஆம் ஆண்டில் இருந்து கேப்டனாக செயல்பட்டு வரும் சுப்மான் கில், கேப்டனாக 6 சதங்களை அடித்துள்ளார். இதன்மூலம், அவர் இந்த பட்டியலில் 5வது இடத்தை பெற்றுள்ளார். தோனி மற்றும் கங்குலி கேப்டன்களாக 5 டெஸ்ட் சதங்களை மட்டுமே அடித்துள்ளனர்.
4. சச்சின் டெண்டுல்கர்: 1996-2000 வரை மொத்தம் 25 டெஸ்ட் போட்டிகளில், 43 இன்னிங்ஸில் 7 சதங்களை அடித்துள்ளார். இதன்மூலம் அவர் இப்பட்டியலில் 4வது இடத்தில் உள்ளார். சர்வதேச அளவில் அதிக டெஸ்ட் சதங்களை (51) அடித்த சச்சின் கேப்டனாக 7 சதங்கள் மட்டுமே அடித்திருக்கிறார்.
3. முகமது அசாருதீன்: 1990-1999 வரை இந்திய அணியின் டெஸ்ட் கேப்டனாக இருந்த அவர் 47 போட்டிகளில் 9 டெஸ்ட் சதங்களை பதிவு செய்துள்ளார். இந்த பட்டியலில் 3வது இடத்தில் நீடிக்கிறார்.
2. சுனில் கவாஸ்கர்: 1976 - 1985 வரை மொத்தம் 47 டெஸ்ட் போட்டிகளில், 74 இன்னிங்ஸில் விளையாடி 11 சதங்களை அடித்திருக்கிறார். இதில் 2வது இடத்தை பிடித்திருக்கிறார்.
1. விராட் கோலி: 2014-2022 வரை இந்திய டெஸ்ட் கேப்டனாக இருந்த விராட் கோலி 68 போட்டிகளில், 113 இன்னிங்ஸில் 20 சதங்களை அடித்து, இதில் முதலிடத்தில் உள்ளார்.