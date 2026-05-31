/இந்தியாவின் டாப் 5 பணக்கார முதலமைச்சர்கள் யார் யார்...? CM விஜய்க்கு எந்த இடம்?

Richest Chief Ministers Of India 2026: நாட்டில் தற்போது அதிக சொத்து மதிப்பைக் கொண்ட டாப் 5 முதலமைச்சர்களின் பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது. சமீபத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நிறைவடைந்த நிலையிலும், அரசியல் மாற்றம் ஏற்பட்ட சூழலில், இந்த பட்டியலில் தற்போது மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.
1. டி.கே. சிவக்குமார்: கர்நாடகாவின் முதலமைச்சராக சித்தராமையா ராஜினாமா செய்தார். இதுவரை துணை முதல்வராக இருந்த சிவக்குமார், வரும் ஜூன் 3ஆம் தேதி முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்கிறார். இவர் அரசியல்வாதி மட்டுமின்றி தொழிலதிபரும் ஆவார். இவரது சொத்து மதிப்பு: ரூ.1,413.78 கோடி ஆகும். அந்த வகையில், டி.கே. சிவக்குமார் இந்தியாவின் பணக்கார முதலமைச்சர் ஆவார்.
2. சந்திரபாபு நாயுடு: 2024ஆம் ஆண்டில் இருந்து ஆந்திராவின் முதலமைச்சராக உள்ளார், சந்திரபாபு நாயுடு. அதற்கு முன் 2014-2019 வரையும் முதலமைச்சராக இருந்தார். இவரது சொத்து மதிப்பு: ரூ.931 கோடி.
3. ஜோசப் விஜய்: தமிழ்நாட்டின் புதிய முதலமைச்சராக விஜய் பொறுப்பேற்றுள்ளார். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரான இவர் கட்சி தொடங்கி 2 ஆண்டுகளே ஆகிறது. 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நடிகராக இருந்தவர். இவரது சொத்து மதிப்பு: ரூ.648 கோடி.
4. பெமா காண்டு: இவர் அருணாச்சலப் பிரதேசத்தின் முதலமைச்சர் ஆவார். இங்கு பாஜக ஆட்சி செய்து வருகிறது. இவரது சொத்து மதிப்பு: ரூ.332 கோடி.
5. நெய்ஃபியு ரியோ: நாகா மக்கள் முன்னணி கட்சியின் தலைவரான ரியோ, கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில் இருந்து தொடர்ச்சியாக முதலமைச்சர் பொறுப்பில் உள்ளார். இவரது சொத்து மதிப்பு: ரூ.46 கோடி.