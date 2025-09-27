English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

தென்னிந்தியாவின் பணக்கார நடிகர்கள் லிஸ்ட்.. டாப் இவர்தான்.. ரஜினி கூட சொன்னாரே!

Richest South Indian Actors: தென்னிந்தியாவில் பணக்கார நடிகர்களில் முதல் 5 இடங்களில் யார் யார் இருக்கிறார்கள் என்பதை இத்தொகுப்பில் பார்க்கலாம். 

 
1 /5

ரஜினிகாந்த்: சூப்பர் ஸ்டார் என போற்றப்படும் ரஜினிகாந்த் இந்த பட்டியலில் 5வது இடத்தில் உள்ளார். இவர் ஒரு படத்தில் நடிக்க தற்போது ரூ. 200 கோடி வரை வாங்குகிறார். இவரது சொத்து மதிப்பு சுமார் ரூ. 450 கோடி வரை இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. 

2 /5

அல்லு அர்ஜுன்: நடிகர் அல்லு அர்ஜுன் புஷ்பா படத்தின் மூலம் தென்னிந்திய சினிமாவின் மிகப் பிரபலமான நடிகரானார். அப்படத்திற்கு பின்னர் அவரது மார்க்கெட் எகிறியது. இவரது சொத்து மதிப்பு சுமார் ரூ. 460 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. 

3 /5

ஜூனியர் என்டிஆர்: இப்பட்டியலில் நடிகர் ஜூனியர் என்டிஆர் 3வது இடத்தில் உள்ளார். இவரது சொத்து மதிப்பு ரூ. 600 கோடி வரை இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. 

4 /5

ராம் சரண்: நடிகர் ராம் சரண் இப்பட்டியலில் 2வது இடத்தில் உள்ளார். இவரது சொத்து மதிப்பு சுமார் ரூ. 1300 கோடி இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. 

5 /5

நாகர்ஜுனா: தென்னிந்தியா நடிகர்களிலேயே மிகப்பெரிய பணக்கார நடிகர் நாகர்ஜுனா தான். இவரது சொத்து மதிப்பு சுமார் 3500 கோடி ரூபாய் வரை இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. 

