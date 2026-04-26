IPL வரலாற்றில்... டாப் 5 பெஸ்ட் சேஸ்ஸிங் போட்டிகள்... விவரம் இதோ!

Top 5 IPL Successful Chasing: 19 வருட ஐபிஎல் வரலாற்றில், வெற்றிகரமாக சேஸ்ஸிங் செய்யப்பட்ட 5 போட்டிகளின் விவரங்களை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
IPL History, Top 5 Successful Chasing: 2008ஆம் ஆண்டு முதல் ஐபிஎல் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. உலகளவில் சிறந்த டி20 தொடராக ஐபிஎல் உள்ளது. அந்த வகையில், ஐபிஎல் தொடரின் டாப் 5 சேஸ்ஸிங் போட்டிகளில் ஏப்ரல் 25ஆம் தேதி நடந்த இரண்டு லீக் போட்டிகளும் அடக்கம்.
ஐபிஎல் வரலாற்றில் இதுவரை 35 முறை 200+ இலக்கு வெற்றிகரமாக சேஸ் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதுவும் 2024ஆம் ஆண்டில் இம்பாக்ட் வீரர் விதி கொண்டுவரப்பட்டதில் இருந்தும், தட்டையான ஆடுகளங்கள் அதிகரிக்க தொடங்கிவிட்ட பின்னரும் 200 ரன்களை அடிப்பதும், 200 ரன்களை சேஸ் செய்வதும் வழக்கமாகிவிட்டது. (Image Source: Gemini AI)
இதுவரை பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 10 முறையும்; மும்பை இந்தியன்ஸ் 6 முறையும்; ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகள் தலா 5 முறையும் 200+ ரன்களை சேஸ்ஸிங் செய்துள்ளன. (Image Source: Gemini AI)
ஏப்ரல் 25ஆம் தேதி (நேற்று) நடந்த பஞ்சாப் - டெல்லி, ராஜஸ்தான் - ஹைதராபாத் என இரண்டு லீக் போட்டிகளிலும் 200, 260 ரன்களுக்கும் மேல் சேஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஐபிஎல் வரலாற்றில், வெற்றிகரமாக சேஸ்ஸிங் செய்யப்பட்ட 5 போட்டிகளின் விவரங்களை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
5. RCB vs LSG 2025: லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணிக்கு எதிராக 2025 சீசனில் நடந்த போட்டியில் ஆர்சிபி அணி 228 ரன்கள் என்ற இலக்கை வெற்றிகரமாக சேஸ்ஸிங் செய்தது.
4. RR vs SRH 2026: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிராக நேற்று (ஏப். 25) நடந்த போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 229 ரன்கள் என்ற இலக்கை வெற்றிகரமாக சேஸ்ஸிங் செய்தது.
3. SRH vs PBKS 2025: பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிராக 2025 சீசனில் நடந்த போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 246 ரன்கள் என்ற இலக்கை வெற்றிகரமாக சேஸ்ஸிங் செய்தது.
2. PBKS vs KKR 2024: கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிராக 2022 சீசனில் நடந்த போட்டியில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 262 ரன்கள் என்ற இலக்கை வெற்றிகரமாக சேஸ்ஸிங் செய்தது.
1. DC vs PBKS 2026: டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணிக்கு எதிராக 2026 சீசனில் நடந்த போட்டியில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 265 ரன்கள் என்ற இலக்கை வெற்றிகரமாக சேஸ்ஸிங் செய்தது.