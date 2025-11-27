ஐபிஎல் ஏல வரலாற்றில்... CSK அதிக தொகைக்கு எடுத்த டாப் 6 வீரர்கள்... நம்பர் 1 யார் தெரியுமா?

IPL Auction CSK: ஐபிஎல் ஏல வரலாற்றில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி அதிக தொகைக்கு எடுத்த டாப் 6 வீரர்களை யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
Chennai Super Kings: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இதுவரை 5 முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளது. 5 முறையும் தோனி தலைமையில்தான் சிஎஸ்கே கோப்பையை வென்றிருந்தது. 2009இல் இருந்து பிளமிங் தான் தலைமை பயிற்சியாளராகவும் நீடிக்கிறார். தோனி - பிளமிங் பார்முலாவில் தான் சிஎஸ்கே அணி தொடர்ந்து இயங்கி வரும் நிலையில், அந்த அணி எந்த வீரரிடம் அதிக தொகையை முதலீடு செய்தது என்பதை இங்கு காணலாம்.
ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலம் வரும் டிசம்பர் 16ஆம் தேதி அபுதாபியில் நடைபெற இருக்கிறது. இந்தச் சூழலில், சிஎஸ்கே ரூ.43.4 கோடியுடன் மினி ஏலத்திற்கு வருகை தருகிறது. மினி ஏலத்திற்கு அதிக தொகையுடன் வரும் இரண்டாவது அணியாக சிஎஸ்கே இருக்கும் சூழலில், நிச்சயம் ஒரு முன்னணி வீரரை பெரிய தொகையில் எடுக்கும்.
இது ஒருபுறம் இருக்க, ஐபிஎல் ஏல வரலாற்றில் சிஎஸ்கே அணி அதிக தொகைக்கு எடுதத் டாப் 6 வீரர்களை இங்கு காணலாம். அதேநேரத்தில், இதில் 2008ஆம் ஆண்டு நடந்த முதல் ஏலம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படவில்லை என்பது கவனிக்கத்தக்கது.
கிருஷ்ணப்பா கௌதம்: 2021ஆம் ஆண்டு மினி ஏலத்தில் சிஎஸ்கே பந்துவீச்சு ஆல்ரவுண்டரான இவரை ரூ.9.25 கோடிக்கு எடுத்தது. ஆனால் இவர் ஒரு கடைசி வரை ஒரு போட்டியில் கூட விளையாடவில்லை. அதேபோல், 2022 மெகா ஏலத்திற்கு இவரை விடுவித்தது.
ரவீந்திர ஜடேஜா: 2012ஆம் ஆண்டில் சிஎஸ்கே இவரை ரூ.9.72 முதல் ரூ.9.80 வரை (2 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்) கொடுத்து எடுத்தது. அதற்கு முன் 2008 மற்றும் 2009 சீசன்களில் ராஜஸ்தான் அணியிலும், 2010 சீசனில் தடை செய்யப்பட்ட ஜடேஜா, 2011இல் கொச்சி டஸ்கர்ஸ் கேரளா அணியில் விளையாடியிருந்தார். அதன்பின் சிஎஸ்கேவில் சேர்ந்த அவர் மூன்று முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்ற அணியில் இருந்தார்.
நூர் அகமது: 2025 மெகா ஏலத்தில் ஆப்கானிஸ்தான் சுழற்பந்துவீச்சாளரான இவரை ரூ.10 கோடிக்கு சிஎஸ்கே எடுத்தது. கடந்த சீசனில் 14 போட்டிகளில் 24 விக்கெட்டை அவர் வீழ்த்தியிருந்தார். கடந்த தொடரில் அதிக விக்கெட் எடுத்தவர்களின் பட்டியலில் 2வது இடத்தை பிடித்தார். இவர் தற்போது அணியில் தக்கவைக்கப்பட்டிருக்கிறார்.
தீபக் சஹார்: 2022 மெகா ஏலத்தில் வேகப்பந்துவீச்சாளரான இவரை ரூ.14 கோடிக்கு சிஎஸ்கே எடுத்தது. இவர் 2018ஆம் ஆண்டில் இருந்து சிஎஸ்கேவில் விளையாடி வருகிறார். ஆனால், இவரை 2025 மெகா ஏலத்தில் சிஎஸ்கே தக்கவைக்கவில்லை. மெகா ஏலத்தில் சிஎஸ்கே கடுமையாக போட்டியிட்டும், மும்பை ரூ.9.25 கோடிக்கு அவரை எடுத்தது.
டேரில் மிட்செல்: நியூசிலாந்து வீரரான இவரை 2024 மினி ஏலத்தில் சிஎஸ்கே ரூ.14 கோடிக்கு எடுத்தது. இவர் 13 போட்டிகளில் 318 ரன்களையே குவித்தார். 2025 மெகா ஏலத்தில் இவர் தக்கவைக்கப்படவும் இல்லை, ஏலத்தில் இவரை யாரும் எடுக்கவும் இல்லை.
பென் ஸ்டோக்ஸ்: இவரை 2023 மினி ஏலத்தில் சிஎஸ்கே ரூ.16.25 எடுத்தது. ஆனால் இவர் வெறும் 2 போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடினார். மொத்தமே 15 ரன்களையே அடித்தார். மேலும் ஒரு ஓவரை வீசினார். ஆனால், காயத்தால் அவதிப்பட்ட அவரை 2024 மினி ஏலத்தில் சிஎஸ்கே விடுவித்தது.