2025இன் சிக்ஸர் மன்னன் யார்...? டாப் 7 வீரர்கள் லிஸ்ட் இதோ

Most International Sixes In 2025: 2025ஆம் ஆண்டில் சர்வதேச போட்டிகளில் அதிக சிக்ஸர்களை பறக்கவிட்ட டாப் 7 வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
சர்வதேச போட்டிகள் எனும்பட்சத்தில் டெஸ்ட், ஓடிஐ, டி20ஐ என மூன்று பார்மட்களையும் சேர்த்து, அதில் 2025ஆம் ஆண்டில் நடந்த போட்டிகளில் அதிக எண்ணிக்கையில் சிக்ஸர்களை அடித்தவர்கள் யார் யார் என்பதை இதில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
இங்கு சர்வதேச போட்டிகளில் அதிக சிக்ஸர்களை அடித்த டெஸ்ட் அந்தஸ்து பெற்ற அணிகளின் வீரர்கள் மட்டுமே கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர். இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா, தென்னாப்பிரிக்கா, மேற்கிந்திய தீவுகள், நியூசிலாந்து, இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை, ஜிம்பாப்வே, வங்கதேசம், அயர்லாந்து, ஆப்கானிஸ்தான் உள்ளிட்ட 12 அணிகள் மட்டுமே டெஸ்ட் அந்தஸ்து பெற்ற நாடுகளாகும்.
சைஃப் ஹாசன்: வங்கதேச வீரரான இவர் 21 இன்னிங்ஸில் 40 சிக்ஸர்களை அடித்து, இந்த பட்டியலில் 7வது இடத்தில் உள்ளார்.
டான்சித் ஹசன்: வங்கதேச வீரரான இவர் 34 இன்னிங்ஸில் 44 சிக்ஸர்களை அடித்து, இந்த பட்டியலில் 6வது இடத்தில் உள்ளார்.
சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான்: பாகிஸ்தான் வீரரான இவர் 26 இன்னிங்ஸில் 45 சிக்ஸர்களை அடித்து, இந்த பட்டியலில் 5வது இடத்தில் உள்ளார்.
ஹாரி ப்ரூக்: இங்கிலாந்து வீரரான இவர் 45 இன்னிங்ஸில் 50 சிக்ஸர்களை அடித்து, இந்த பட்டியலில் 4வது இடத்தில் உள்ளார்.
ஷாய் ஹோப்: மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணி வீரரான இவர் 50 இன்னிங்ஸில் 54 சிக்ஸர்களை அடித்து, இந்த பட்டியலில் 3வது இடத்தில் உள்ளார்.
அபிஷேக் சர்மா: இந்திய வீரரான இவர் 21 இன்னிங்ஸில் 54 சிக்ஸர்களை அடித்து, இந்த பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளார்.
டிவால்ட் பிரெவிஸ்: தென்னாப்பிரிக்க அணி வீரரான இவர் 32 இன்னிங்ஸில் 65 சிக்ஸர்களை அடித்து, இந்த பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளார்.