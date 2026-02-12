English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • டி20 உலகக் கோப்பை 2026: முடிந்த 21 போட்டிகள்... இதுவரை அதிக ரன்களை எடுத்தவர் யார் தெரியுமா?

டி20 உலகக் கோப்பை 2026: முடிந்த 21 போட்டிகள்... இதுவரை அதிக ரன்களை எடுத்தவர் யார் தெரியுமா?

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் 21 போட்டிகள் நிறைவடைந்த நிலையில், இதுவரை அதிக ரன்களை அடித்த டாப் 7 பேட்டர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம். 
1 /8

ICC T20 World Cup 2026: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் தற்போது 7 நாள் ஆட்டங்கள் நிறைவடைந்துவிட்டது. அந்த வகையில், இதுவரை அதிக ரன்களை அடித்த டாப் 7 பேட்டர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.   

2 /8

7. ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ்: ஆப்கானிஸ்தான் வீரரான இவர் 2 போட்டிகளில் 111 ரன்களை குவித்துள்ளார். பவுண்டர் - 6, சிக்ஸர் 8.   

3 /8

6. பிரயன் பென்னெட்: ஜிம்பாப்வே வீரரான இவர் 2 போட்டிகளில் 112 ரன்களை குவித்துள்ளார். பவுண்டரி - 14, சிக்ஸர் 0.   

4 /8

5. குசால் மெண்டிஸ்: இலங்கை வீரரான இவர் 2 போட்டிகளில் 117 ரன்களை குவித்துள்ளார். பவுண்டரி - 12, சிக்ஸர் 0.  

5 /8

4. சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான்: பாகிஸ்தான் வீரரான இவர் 2 போட்டிகளில் 120 ரன்களை குவித்துள்ளார். பவுண்டரி - 10, சிக்ஸர் 7.   

6 /8

3. பாஸ் டி லீட்: நெதர்லாந்து வீரரான 3 போட்டிகளில் 125 ரன்களை குவித்திருக்கிறார். பவுண்டரி - 10, சிக்ஸர் 5.  

7 /8

2. ஷூபம் ரஞ்சனே: அமெரிக்க வீரரான இவர் 3 போட்டிகளில் 136 ரன்களை குவித்திருக்கிறார். பவுண்டரி - 8, சிக்ஸர் 8.  

8 /8

1. டிம் சைஃப்ர்ட்: நியூசிலாந்து வீரரான இவர் 2 போட்டிகளில் 154 ரன்களை குவித்திருக்கிறார். பவுண்டரி - 19, சிக்ஸர் 6. 

