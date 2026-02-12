டி20 உலகக் கோப்பை 2026: முடிந்த 21 போட்டிகள்... இதுவரை அதிக ரன்களை எடுத்தவர் யார் தெரியுமா?

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் 21 போட்டிகள் நிறைவடைந்த நிலையில், இதுவரை அதிக ரன்களை அடித்த டாப் 7 பேட்டர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
ICC T20 World Cup 2026: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் தற்போது 7 நாள் ஆட்டங்கள் நிறைவடைந்துவிட்டது. அந்த வகையில், இதுவரை அதிக ரன்களை அடித்த டாப் 7 பேட்டர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
7. ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ்: ஆப்கானிஸ்தான் வீரரான இவர் 2 போட்டிகளில் 111 ரன்களை குவித்துள்ளார். பவுண்டர் - 6, சிக்ஸர் 8.
6. பிரயன் பென்னெட்: ஜிம்பாப்வே வீரரான இவர் 2 போட்டிகளில் 112 ரன்களை குவித்துள்ளார். பவுண்டரி - 14, சிக்ஸர் 0.
5. குசால் மெண்டிஸ்: இலங்கை வீரரான இவர் 2 போட்டிகளில் 117 ரன்களை குவித்துள்ளார். பவுண்டரி - 12, சிக்ஸர் 0.
4. சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான்: பாகிஸ்தான் வீரரான இவர் 2 போட்டிகளில் 120 ரன்களை குவித்துள்ளார். பவுண்டரி - 10, சிக்ஸர் 7.
3. பாஸ் டி லீட்: நெதர்லாந்து வீரரான 3 போட்டிகளில் 125 ரன்களை குவித்திருக்கிறார். பவுண்டரி - 10, சிக்ஸர் 5.
2. ஷூபம் ரஞ்சனே: அமெரிக்க வீரரான இவர் 3 போட்டிகளில் 136 ரன்களை குவித்திருக்கிறார். பவுண்டரி - 8, சிக்ஸர் 8.
1. டிம் சைஃப்ர்ட்: நியூசிலாந்து வீரரான இவர் 2 போட்டிகளில் 154 ரன்களை குவித்திருக்கிறார். பவுண்டரி - 19, சிக்ஸர் 6.