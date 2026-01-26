SA20 2026 தொடரில் கலக்கிய... டாப் ஐபிஎல் பௌலர்கள் யார் யார்...?

SA20 2026 சீசனில் அதிக விக்கெட்டை வீழ்த்திய டாப் 7 பௌலர்கள் யார் யார் என்பதையும், அதில் கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஐபிஎல் பௌலர்கள் யார் என்பதையும் இங்கு காணலாம்.
SA20 தொடர் கடந்த டிசம்பர் 26ஆம் தேதி தொடங்கி, நேற்று நிறைவடைந்தது. அந்த வகையில், இத்தொடரில் அதிக விக்கெட்டை எடுத்த டாப் 7 பௌலர்களை இங்கு காணலாம்.
இந்த டாப் 7 பௌலர்களில் யார் யார் ஐபிஎல் தொடர்களில் விளையாடுகிறார்கள் என்பதையும் இங்கு காணலாம்.
கேசவ் மகாராஜ் (பிரிட்டோரியா) மற்றும் சேனுரன் முத்துசாமி (ஈஸ்டர்ன் கேப்) ஆகியோர் 11 போட்டிகளில் விளையாடி தலா 12 விககெட்டை கைப்பற்றி உள்ளனர். ஹார்டஸ் வில்ஜோயன் (பார்ல்) இவர் 6 போட்டிகளில் 12 விக்கெட்டை வீழ்த்தி உள்ளார்.
கார்பின் பாஷ் (எம்ஐ கேப் டவுன்) 9 போட்டிகளிலும், மோகோனா (பார்ல்) 10 போட்டிகளிலும், மார்கோ யான்சன் (ஈஸ்டர்ன் கேப்) 12 போட்டிகளிலும் விளையாடி 13 விக்கெட்டை வீழ்த்தி உள்ளனர். இதில் ஐபிஎல் தொடரில் கார்பின் பாஷ் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காகவும், மார்கோ யான்சன் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்காகவும் விளையாடுகின்றனர்.
சிக்கந்தர் ராஸா (பார்ல்) 10 போட்டிகளில் 15 விக்கெட்டை கைப்பற்றி உள்ளார். ஆனால் இவரை ஐபிஎல் தொடரில் யாரும் எடுக்கவில்லை.
ஆன்ரிச் நோர்க்கியா (ஈஸ்டர்ன் கேப்) 12 போட்டிகளில் 18 விக்கெட்டை வீழ்த்தி உள்ளார். இவர் ஐபிஎல் தொடரில் தற்போது லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணிக்காக விளையாட உள்ளார். இவரை ரூ.2 கோடிக்கு எல்எஸ்ஜி எடுத்துள்ளது.
ஓட்னில் பார்ட்மேன் (பார்ல்) 9 போட்டிகளில் 20 விக்கெட்டை வீழ்த்தி உள்ளார்.