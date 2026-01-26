English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • SA20 2026 தொடரில் கலக்கிய... டாப் ஐபிஎல் பௌலர்கள் யார் யார்...?

SA20 2026 தொடரில் கலக்கிய... டாப் ஐபிஎல் பௌலர்கள் யார் யார்...?

SA20 2026 சீசனில் அதிக விக்கெட்டை வீழ்த்திய டாப் 7 பௌலர்கள் யார் யார் என்பதையும், அதில் கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஐபிஎல் பௌலர்கள் யார் என்பதையும் இங்கு காணலாம்.
1 /7

SA20 தொடர் கடந்த டிசம்பர் 26ஆம் தேதி தொடங்கி, நேற்று நிறைவடைந்தது. அந்த வகையில், இத்தொடரில் அதிக விக்கெட்டை எடுத்த டாப் 7 பௌலர்களை இங்கு காணலாம். 

2 /7

இந்த டாப் 7 பௌலர்களில் யார் யார் ஐபிஎல் தொடர்களில் விளையாடுகிறார்கள் என்பதையும் இங்கு காணலாம். 

3 /7

கேசவ் மகாராஜ் (பிரிட்டோரியா) மற்றும் சேனுரன் முத்துசாமி (ஈஸ்டர்ன் கேப்) ஆகியோர் 11 போட்டிகளில் விளையாடி தலா 12 விககெட்டை கைப்பற்றி உள்ளனர். ஹார்டஸ் வில்ஜோயன் (பார்ல்) இவர் 6 போட்டிகளில் 12 விக்கெட்டை வீழ்த்தி உள்ளார்.

4 /7

கார்பின் பாஷ் (எம்ஐ கேப் டவுன்) 9 போட்டிகளிலும், மோகோனா (பார்ல்) 10 போட்டிகளிலும், மார்கோ யான்சன் (ஈஸ்டர்ன் கேப்) 12 போட்டிகளிலும் விளையாடி 13 விக்கெட்டை வீழ்த்தி உள்ளனர். இதில் ஐபிஎல் தொடரில் கார்பின் பாஷ் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காகவும், மார்கோ யான்சன் பஞ்சாப்  கிங்ஸ் அணிக்காகவும் விளையாடுகின்றனர்.  

5 /7

சிக்கந்தர் ராஸா (பார்ல்) 10 போட்டிகளில் 15 விக்கெட்டை கைப்பற்றி உள்ளார். ஆனால் இவரை ஐபிஎல் தொடரில் யாரும் எடுக்கவில்லை.   

6 /7

ஆன்ரிச் நோர்க்கியா (ஈஸ்டர்ன் கேப்) 12 போட்டிகளில் 18 விக்கெட்டை வீழ்த்தி உள்ளார். இவர் ஐபிஎல் தொடரில் தற்போது லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணிக்காக விளையாட உள்ளார். இவரை ரூ.2 கோடிக்கு எல்எஸ்ஜி எடுத்துள்ளது.   

7 /7

ஓட்னில் பார்ட்மேன் (பார்ல்) 9 போட்டிகளில் 20 விக்கெட்டை வீழ்த்தி உள்ளார். 

SA20 2026 Sa20 IPL SA20 2026 Bowlers

Next Gallery

வெயிட் லாஸுக்கு உதவும் 7 விலை குறைந்த உணவுகள்! என்னென்ன தெரியுமா?