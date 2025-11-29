ஐபிஎல் ஏல வரலாற்றில்... MI அதிக தொகையில் எடுத்த 7 வீரர்கள் யார் யார்? - நம்பர் 1 இவரா?

IPL Auction History, MI: ஐபிஎல் ஏல வரலாற்றில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி அதிக தொகை கொடுத்து எடுத்த 7 வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
Mumbai Indians: மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு தற்போது ஹர்திக் பாண்டியா கேப்டனாக செயல்படுகிறார். ஒருவேளை வரும் ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரை இந்திய அணி வெல்லும்பட்சத்தில், கேப்டன்ஸி சூர்யகுமார் யாதவிடம் ஒப்படைக்கப்படலாம். தற்போது மினி ஏலத்திற்கு முன்னரே மும்பை அணி பலமாக தோற்றமளிக்கிறது. 20 வீரர்களை தக்கவைத்திருக்கும் மும்பை அணி ரூ.2.75 கோடியுடன் மினி ஏலத்திற்கு வருகிறது.
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி இதுவரை 5 முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றிருக்கிறது. ஐந்து முறையும் ரோஹித் சர்மா தலைமையில்தான் வென்றிருந்தது.
அந்த வகையில், சாம்பியன் அணியான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஐபிஎல் ஏல வரலாற்றில், அதிக தொகை கொடுத்து எடுத்த 7 வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம். மேலும் இதில் 2008ஆம் ஆண்டில் நடந்த ஏலம் சேர்க்கப்படவில்லை.
ஜோப்ரா ஆர்ச்ர்: 2022ஆம் ஆண்டு மெகா ஏலத்தில் மும்பை அணி இவரை ரூ.8 கோடிக்கு எடுத்தது. பும்ரா, ஆர்சர் ஜோடிக்கு உலகமே பெரிய எதிர்பார்ப்பில் இருந்தாலும் இவரும் அவ்வப்போது காயத்தில் சிக்கியதால் ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியது. 2022இல் ஆர்ச்சர் விளையாடவில்லை, 2023இல் 5 போட்டிகளில் விளையாடி 2 விக்கெட்டை மட்டுமே அவர் வீழ்த்தினார். தொடர்ந்து அவரை 2024 மினி ஏலத்திற்கு முன் மும்பை அணி விடுவித்தது.
நாதன் கூல்டர் நைல்: இவர் 2020 மினி ஏலத்தில் மும்பை அணி ரூ.8 கோடி கொடுத்து எடுத்தது. இவர் அந்த சீசனில் 7 போட்டிகளில் விளையாடி 5 விக்கெட்டை கைப்பற்றினார். 2021 சீசனில் 5 போட்டிகளில் 7 விக்கெட்டை வீழ்த்தினார். அவரை 2022 மெகா ஏலத்தில் மும்பை விடுவித்தது.
குர்னால் பாண்டியா: இவரை 2018ஆம் ஆண்டு மெகா ஏலத்தில் மும்பை அணி ரூ.8.8 கோடி கொடுத்து RTM பயன்படுத்தி தக்கவைத்தது. ஆல்-ரவுண்டரான இவர் 2016ஆம் ஆண்டில் இருந்து மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் விளையாடி வந்தார். இவரை 2022 மெகா ஏலத்தில் மும்பை விடுவித்தது.
ரோஹித் சர்மா: மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு மட்டுமின்றி ஐபிஎல் தொடரிலேயே வெற்றிகரமான கேப்டனாக வலம் வந்தவர் ரோஹித் சர்மா. இவரை 2011ஆம் ஆண்டில் 2 மில்லியன் அமெரிக்க டாலருக்கு மும்பை இந்தியன்ஸ் எடுத்தது. அப்போதைய அதன் மதிப்பு ரூ.9.2 கோடி ஆகும். அப்போது முதல் இப்போது வரை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் முக்கிய வீரராக வலம் வருகிறார். இவரது கேப்டன்ஸி பொறுப்பை 2024 சீசனில் ஹர்திக் பாண்டியாவிடம் மும்பை கொடுத்தது. எனினும் 2025 மெகா ஏலத்தில் ரூ.16.30 கோடிக்கு தக்கவைக்கப்பட்டார்.
டிரென்ட் போல்ட்: இவர் ஏற்கெனவே மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் விளையாடியிருந்தாலும், கடந்த மெகா ஏலத்தில் ரூ.12.5 கோடி கொடுத்து எடுத்தது. இவர் பவர்பிளேவில் சிறப்பாக பந்துவீசி, 16 போட்டிகளில் 22 விக்கெட்டை வீழ்த்தினார். தற்போது தக்கவைக்கப்பட்டுள்ளார்.
இஷான் கிஷன்: மும்பை கண்டெடுத்த முத்துக்களில் இவரும் ஒருவர். இவரை 2022 மெகா ஏலத்திற்கு முன், மும்பை விடுவித்தாலும் இவரை மெகா ஏலத்தில் ரூ.15.25 கோடிக்கு எடுத்தது. இருப்பினும் 2025 மெகா ஏலத்தில் இவரை மும்பை விடுவித்துவிட்டது.
கேம்ரூன் கிரீன்: பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் 2023 மினி ஏலத்தில் இவரை ரூ.17.50 கோடி கொடுத்து மும்பை எடுத்தது. தற்போது வரை மும்பை அணியால் அதிக தொகைக்கு எடுக்கப்பட்ட வீரர் இவர்தான். அந்த சீசனில் 16 போட்டிகளில் விளையாடி 452 ரன்களையும், 6 விக்கெட்டை வீழ்த்தினார். ஆனால் அடுத்து ஹர்திக் பாண்டியா டிரேட்டுக்கு பர்ஸ் தொகையில் பிரச்னை வந்ததை தொடர்ந்து, இவரை ஆர்சிபிக்கு மும்பை அணி டிரேட் செய்தது. இவர் 2025 சீசனில் காயம் காரணமாக விளையாடவில்லை. தற்போது 2026 மினி ஏலத்தில் (IPL 2026 Mini Auction) அதிக தொகைக்கு இவர் ஏலம் போவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நிச்சயம் இந்த தொகையை விட அவரை அதிக விலையில் கேகேஆர் அல்லது சிஎஸ்கே எடுப்பார்கள்.