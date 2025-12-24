English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 600 ரன்களை நெருங்கிய பீகார்... ஒருநாள் போட்டிகளின் டாப் 7 அதிகபட்ச ஸ்கோர்!

600 ரன்களை நெருங்கிய பீகார்... ஒருநாள் போட்டிகளின் டாப் 7 அதிகபட்ச ஸ்கோர்!

Highest Score In One-Day Cricket: ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இதுவரை அடிக்கப்பட்ட டாப் 7 ஸ்கோர்கள் குறித்து இங்கு வரிசையாக காணலாம்.
1 /8

ஒருநாள் கிரிக்கெட் என எடுத்துக்கொண்டால் சர்வதேச போட்டிகள் மற்றும் லிஸ்ட் ஏ போட்டிகள் இரண்டும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.

2 /8

7. மும்பை அணி: 2021ஆம் ஆண்டில் விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் நடந்த புதுச்சேரிக்கு எதிரான போட்டியில் மும்பை 457 ரன்களை குவித்தது.

3 /8

6. இந்தியா ஏ அணி: 2018ஆம் ஆண்டில் Leics அணிக்கு எதிரான லிஸ்ட்-ஏ போட்டியில் இந்தியா ஏ அணி 458 ரன்களை குவித்தது.

4 /8

5. இங்கிலாந்து அணி: 2018ஆம் ஆண்டில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஓடிஐ போட்டியில் இங்கிலாந்து 481 ரன்களை குவித்தது.

5 /8

4. Surrey: 2007ஆம் ஆண்டில் Glocus அணிக்கு எதிரான லிஸ்ட்-ஏ போட்டியில் 496 ரன்களை Surrey அணி அடித்தது.

6 /8

3. இங்கிலாந்து: 2022ஆம் ஆண்டில் நெதர்லாந்து அணிக்கு எதிரான லிஸ்ட்-ஏ போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 498 ரன்களை குவித்தது.

7 /8

2. தமிழ்நாடு: 2022ஆம் ஆண்டில் விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் அருணாச்சல பிரதேச அணிக்கு எதிராக தமிழ்நாடு அணி 506 ரன்களை குவித்து அசத்தியது.

8 /8

1. பீகார்: இன்று நடந்த விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் அருணாச்சல பிரதேச அணிக்கு எதிராக பீகார் 574 ரன்களை குவித்துள்ளது. இதுதான் லிஸ்ட்-ஏ போட்டிகளில் அடிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச ஸ்கோர் ஆகும்.

Vaibhav Suryavanshi Bihar List A Stats One Day Cricket Cricket Updates

