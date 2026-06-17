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பிபா உலகக் கோப்பை: வரலாற்றில் அதிக கோல்களை அடித்தவர் யார் தெரியுமா? - டாப் 7 லிஸ்ட்

Written BySudharsan G
Published: Jun 17, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 02:17 PM IST

Most Goals In FIFA World Cup History : பிபா உலகக் கோப்பை தொடர்களில் அதிக கோல்களை அடித்தவர்களின் டாப் 7 வீரர்கள் பட்டியலை இங்கு காணலாம்.

பீலே 1/7

பீலே

பீலே - 13 கோல்கள்: பிரேசில் அணி வீரரான இவர் பிபா உலகக் கோப்பை தொடர்களில் மொத்தம் 12 கோல்களை அடித்துள்ளார். இவர் நான்கு உலகக் கோப்பை தொடர்களில் 14 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளார். 1958 தொடரில் 6, 1962 தொடரில் 1, 1966 தொடரில் 1, 1970 தொடரில் 4 என மொத்தம் 12 கோல்களை அடித்துள்ளார்.

ஜஸ்ட் ஃபோன்டைன்2/7

ஜஸ்ட் ஃபோன்டைன்

ஜஸ்ட் ஃபோன்டைன் - 13 கோல்கள்: பிரான்ஸ் அணி வீரரான இவர் 1958ஆம் ஆண்டு பிபா உலகக் கோப்பை தொடரில் மட்டுமே விளையாடினார். 6 போட்டிகளில் 13 கோல்களை அடித்தார்.

கிலியன் எம்பாப்போ3/7

கிலியன் எம்பாப்போ

கிலியன் எம்பாப்போ - 13 கோல்கள்: பிரான்ஸ் அணி வீரரான இவர் தனது மூன்றாவது உலகக் கோப்பை தொடரை விளையாடி வருகிறார். 2018 தொடரில் 3 கோல்கள், 2022 தொடரில் 8 கோல்கள், 2026 தொடரில் 2 கோல்களை இதுவரை அடித்துள்ளார். மொத்தம் 13 கோல்கள் ஆகும். 

கெர்ட் முல்லர்4/7

கெர்ட் முல்லர்

கெர்ட் முல்லர் - 14 கோல்கள் : மேற்கு ஜெர்மனி அணி வீரரான இவர் 2 உலகக் கோப்பை தொடர்களில் 13 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளார். 1970 தொடரில் 10 கோல்கள், 1974 தொடரில் 4 கோல்கள் என 14 கோல்களை அடித்துள்ளார்.

ரொனால்டோ5/7

ரொனால்டோ

ரொனால்டோ - 15 கோல்கள் : பிரேசில் அணியின் மூத்த வீரராக அறியப்படும் ரொனால்டோ 4 உலகக் கோப்பை தொடர்களில் 19 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளார். 1994 தொடரில் கோல் இல்லை, 1998 தொடரில் 4 கோல்கள், 2002 தொடரில் 8 கோல்கள், 2006 தொடரில் 3 கோல்கள் என மொத்தம் 15 கோல்களை அடித்துள்ளார்.

மிரோஸ்லாவ் க்ளோஸ்6/7

மிரோஸ்லாவ் க்ளோஸ்

மிரோஸ்லாவ் க்ளோஸ் - 16 கோல்கள்: ஜெர்மனி அணி வீரரான இவர் மொத்தம் 4 உலகக் கோப்பை தொடர்களில் 24 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளார். 2022 தொடரில் 5, 2006 தொடரில் 5, 2010 தொடரில் 4, 2014 தொடரில் 2 என மொத்தம் 16 கோல்களை அடித்துள்ளார்.

லியோனல் மெஸ்ஸி7/7

லியோனல் மெஸ்ஸி

லியோனல் மெஸ்ஸி - 16 கோல்கள்: அர்ஜென்டினா வீரரான இவர் அவரது ஆறாவது உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடி வருகிறார். 2006 தொடரில் 1 கோல், 2010 தொடரில் கோல் அடிக்கவில்லை, 2014 தொடரில் 4 கோல்கள், 2018 தொடரில் 1 கோல், 2022 தொடரில் 7 கோல்கள், தற்போதுவரை 2026 தொடரில் 3 கோல்கள் என மொத்தம் 16 கோல்களை அடித்துள்ளார். இந்த பட்டியலில் இன்னும் 1 கோல் அடித்தாலும் தனியொருவனாக டாப்பில் இருப்பார்.

TAGS:
FIFA
FIFA World Cup

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