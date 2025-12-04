இந்தியாவின் டாப் 7 பணக்கார இயக்குநர்கள்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு தமிழ் டைரக்டர்!

Richest Directors in India: ஒரே படத்திற்கே கோடிக்கணக்கில் பணம் வாங்கும் இயக்குநர்கள் இந்தியாவில் ஏராளமானோர் உள்ளனர். இந்த நிலையில், அதில் அதிக சொத்து வைத்திருக்கும் முதல் 10 இயக்குநர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
இந்த பட்டியலில் ஒரே ஒரு தமிழ் இயக்குநர் இடம் பிடித்திருந்தாலும், டாப் 10ல் மனிரத்னம் மற்றும் ஏஆர் முருகதாஸ் உள்ளனர்.
ரோஹித் ஷெட்டி: இந்த பட்டியலின் 7வது இடத்தில் இருப்பவர் பிரபல பாலிவுட் இயக்குநர் ரோஹித் ஷெட்டி. இவரது இயக்கத்தில் நாம் அனைவருக்கும் தெரிந்த படம் ஷாருக்கானின் சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் படம். இப்படம் இந்தியா முழுவதும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. ரோஹித் ஷெட்டியின் சொத்து மதிப்பு சுமார் 480 கோடி ரூபாய் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
ஃபர்ஹான் அக்தர்: இந்த பட்டியலின் 6வது இடத்தில் இயக்குநர் ஃபர்ஹான் அக்தர் உள்ளார். பிரபல பாலிவுட் இயக்குநரான இவரது சொத்து மதிப்பு சுமார் 500 கோடி ரூபாய் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
சங்கர்: தமிழ் சினிமாவின் பிரபல முன்னணி இயக்குநரான சங்கர் இப்பட்டியலின் 5வது இடத்தில் உள்ளார் இவரது இயக்கத்தில் கடைசியாக இந்திய 2 படம் வெளியானது. இயக்குநர் சங்கரின் சொத்து மதிப்பு சுமார் 600 கோடி ரூபாய் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
ராகேஷ் ரோஷன்: இந்த பட்டியலின் 4வது இடத்தில் இருப்பவர் இயக்குநர் ராகேஷ் ரோஷன். இவரது சொத்து மதிப்பு சுமார் 700 கோடி ரூபாய் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
ராஜமௌலி: பிரபல இயக்குநர் ராஜமெளலி இப்பட்டியலின் மூன்றாவது இடத்தை பிடித்திருக்கிறார். பாகுபலி, ஆர்ஆர் ஆர் போன்ற படங்களின் மூலம் இந்தியா முழுவதும் பிரபலமடைந்தவர். இவரது சொத்து மதிப்பு ரூ. 1000 கோடி ரூபாய் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
கரண் ஜோஹர்: பிரபல பாலிவுட் இயக்குநர் கரண் ஜோஹர் இப்பட்டியலின் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளார். இவரது சொத்து மதிப்பு சுமார் 1200 கோடி ரூபாய் வரை இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
ராஜ்குமார் ஹிரானி: பிரபல இயக்குநர் ராஜ்குமார் ஹிரானி இப்பட்டியலின் முதல் இடத்தை பிடித்திருக்கிறார். இவரது சொத்து மதிப்பு சுமார் 1300 கோடி ரூபாய் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.