ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை: அதிக விக்கெட்டை எடுத்த டாப் 8 பௌலர்கள்

ICC T20 World Cup History: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் அதிக விக்கெட்டை வீழ்த்திய 7 டாப் 8 பௌலர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை கடந்த 2007ஆம் ஆண்டு முதல் நடைபெற்று வருகிறது. இதுவரை 9 முறை டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் நடைபெற்றுள்ளது, 10வது டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரும் பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 8ஆம் தேதிவரை நடைபெற இருக்கிறது.
டிம் சௌதி: 2010ஆம் ஆண்டு முதல் 2024ஆம் ஆண்டுவரை நியூசிலாந்து அணி வீரரான இவர் 25 இன்னிங்ஸில் 36 விக்கெட்டை வீழ்த்தி உள்ளார்.
சயீத் அஜ்மல்: 2009ஆம் ஆண்டு முதல் 2014ஆம் ஆண்டுவரை பாகிஸ்தான் அணி வீரரான இவர் 23 இன்னிங்ஸில் 36 விக்கெட்டை வீழ்த்தி உள்ளார்.
ஆடம் ஸாம்பா: 2016ஆம் ஆண்டு முதல் 2024ஆம் ஆண்டுவரை ஆஸ்திரேலிய அணி வீரரான இவர் 21 இன்னிங்ஸில் 36 விக்கெட்டை வீழ்த்தி உள்ளார்.
ரஷித் கான்: 2016ஆம் ஆண்டு முதல் 2024ஆம் ஆண்டுவரை ஆப்கானிஸ்தான் அணி வீரரான இவர் 23 இன்னிங்ஸில் 37 விக்கெட்டை வீழ்த்தி உள்ளார்.
வனிந்து ஹசரங்கா: 2021ஆம் ஆண்டு முதல் 2024ஆம் ஆண்டுவரை இலங்கை அணி வீரரான இவர் 19 இன்னிங்ஸில் 37 விக்கெட்டை வீழ்த்தி உள்ளார்.
லசித் மலிங்கா: 2007ஆம் ஆண்டு முதல் 2014ஆம் ஆண்டுவரை இலங்கை அணி வீரரான இவர் 31 இன்னிங்ஸில் 38 விக்கெட்டை வீழ்த்தி உள்ளார்.
ஷாகித் அப்ரிடி: 2007ஆம் ஆண்டு முதல் 2016ஆம் ஆண்டுவரை பாகிஸ்தான் அணி வீரரான இவர் 34 இன்னிங்ஸில் 39 விக்கெட்டை வீழ்த்தி உள்ளார்.
ஷகிப் அல் ஹாசன்: 2007ஆம் ஆண்டு முதல் 2024ஆம் ஆண்டுவரை வங்கதேச அணி வீரரான இவர் 41 இன்னிங்ஸில் 50 விக்கெட்டை வீழ்த்தி உள்ளார்.