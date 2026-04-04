English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
IPL: ஐபிஎல் தொடரில் அதிவேகமாக பந்துவீசிய டாப் 8 பௌலர்கள்...!

IPL Fastest Bowlers: ஐபிஎல் 2026 தொடர் வரலாற்றில், இதுவரை அதிவேகமாக பந்துவீசிய டாப் 8 வேகப்பந்துவீச்சாளர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.

 

 

 

 

 
1 /8

8. அசோக் சர்மா: 23 வயதான இளம் இந்திய வேகப்பந்துவீச்சாளரான இவர், இன்றைய ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் மணிக்கு 154.2 கி.மீ., வேகத்தில் வீசினார்.   

2 /8

7. ககிசோ ரபாடா: 2019ஆம் ஆண்டில் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணிக்காக விளையாடியபோது, தென்னாப்பிரிக்க வீரரான இவர் மணிக்கு 154.2 கி.மீ., வேகத்தில் ஒரு பந்தை வீசினார்.   

3 /8

6. டேல் ஸ்டெய்ன்: தென்னாப்பிரிக்க வேகப்பந்துவீச்சாளரான இவர், 2012ஆம் ஆண்டில் டெக்கான் சார்ஜர்ஸ் அணிக்காக மணிக்கு 154.40 கி.மீ., வேகத்தில் ஒருமுறை பந்துவீசினார்.   

4 /8

5. ஆன்ரிச் நோர்க்கியா: தென்னாப்பிரிக்க வீரரான இவர் 2020ஆம் ஆண்டில் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணிக்காக விளையாடியபோது, மணிக்கு 156.2 கி.மீ., வேகத்தில் ஒருமுறை பந்துவீசினார். இவரது 2வது வேகமான பந்துவீச்சும் மணிக்கு 154.8 கி.மீ., ஆகும்.   

5 /8

4. மயங்க் யாதவ்: இந்திய இளம் வீரரான இவர் லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணிக்காக 2024 சீசனில் மணிக்கு 156.7 வேகத்தில் வீசினார். இவரது 2வது வேகமான பந்தும், மணிக்கு 155.8 கி.மீ., ஆகும்.   

6 /8

3. உம்ரான் மாலிக்: இந்திய இளம் வீரரான இவர் 2022ஆம் ஆண்டில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்காக விளையாடியபோது, மணிக்கு 157 கி.மீ வேகத்தில் ஒருமுறை வீசினார்.  

7 /8

2. லாக்கி பெர்குசன்: நியூசிலாந்து வீரரான இவர் 2022ஆம் ஆண்டில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு விளையாடியபோது, மணிக்கு 157.3 கி.மீ., வேகத்தில் பந்துவீசினார்.  

8 /8

1. ஷான் டெய்ட்: ஆஸ்திரேலிய வீரரான இவர் 2011 சீசனில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் விளையாடியபோது மணிக்கு 157.71 கி.மீ., வேகத்தில் ஒருமுறை பந்துவீசினார். இதுவே தற்போது வரை ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிவேகமாக வீசப்பட்ட பந்தாகும். 

IPL IPL Fastest Balls IPL Fastest bowlers IPL Stats

Next Gallery

