IPL: ஐபிஎல் தொடரில் அதிவேகமாக பந்துவீசிய டாப் 8 பௌலர்கள்...!

IPL Fastest Bowlers: ஐபிஎல் 2026 தொடர் வரலாற்றில், இதுவரை அதிவேகமாக பந்துவீசிய டாப் 8 வேகப்பந்துவீச்சாளர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
8. அசோக் சர்மா: 23 வயதான இளம் இந்திய வேகப்பந்துவீச்சாளரான இவர், இன்றைய ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் மணிக்கு 154.2 கி.மீ., வேகத்தில் வீசினார்.
7. ககிசோ ரபாடா: 2019ஆம் ஆண்டில் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணிக்காக விளையாடியபோது, தென்னாப்பிரிக்க வீரரான இவர் மணிக்கு 154.2 கி.மீ., வேகத்தில் ஒரு பந்தை வீசினார்.
6. டேல் ஸ்டெய்ன்: தென்னாப்பிரிக்க வேகப்பந்துவீச்சாளரான இவர், 2012ஆம் ஆண்டில் டெக்கான் சார்ஜர்ஸ் அணிக்காக மணிக்கு 154.40 கி.மீ., வேகத்தில் ஒருமுறை பந்துவீசினார்.
5. ஆன்ரிச் நோர்க்கியா: தென்னாப்பிரிக்க வீரரான இவர் 2020ஆம் ஆண்டில் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணிக்காக விளையாடியபோது, மணிக்கு 156.2 கி.மீ., வேகத்தில் ஒருமுறை பந்துவீசினார். இவரது 2வது வேகமான பந்துவீச்சும் மணிக்கு 154.8 கி.மீ., ஆகும்.
4. மயங்க் யாதவ்: இந்திய இளம் வீரரான இவர் லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணிக்காக 2024 சீசனில் மணிக்கு 156.7 வேகத்தில் வீசினார். இவரது 2வது வேகமான பந்தும், மணிக்கு 155.8 கி.மீ., ஆகும்.
3. உம்ரான் மாலிக்: இந்திய இளம் வீரரான இவர் 2022ஆம் ஆண்டில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்காக விளையாடியபோது, மணிக்கு 157 கி.மீ வேகத்தில் ஒருமுறை வீசினார்.
2. லாக்கி பெர்குசன்: நியூசிலாந்து வீரரான இவர் 2022ஆம் ஆண்டில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு விளையாடியபோது, மணிக்கு 157.3 கி.மீ., வேகத்தில் பந்துவீசினார்.
1. ஷான் டெய்ட்: ஆஸ்திரேலிய வீரரான இவர் 2011 சீசனில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் விளையாடியபோது மணிக்கு 157.71 கி.மீ., வேகத்தில் ஒருமுறை பந்துவீசினார். இதுவே தற்போது வரை ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிவேகமாக வீசப்பட்ட பந்தாகும்.