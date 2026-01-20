English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • தோற்ற போட்டிகளில் அதிக முறை சதம் அடித்த டாப் 8 வீரர்கள்!

Most ODI Centuries In Losing Cause: தங்கள் அணி தோல்வியடைந்த போட்டிகளில் அதிக முறை சதம் அடித்த டாப் 8 வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
1 /8

பிரெண்டன் டெய்லர் சதம் அடித்த 12 போட்டிகளில் ஜிம்பாப்வே அணி தோல்வியைடந்துள்ளது.   

2 /8

குமார் சங்கக்காரா சதம் அடித்த 12 ஓடிஐ போட்டிகளில் இலங்கை அணி தோல்வியடைந்துள்ளது.   

3 /8

ஜோ ரூட் சதம் அடித்த 13 ஓடிஐ போட்டிகளில் இங்கிலாந்து அணி தோல்வியடைந்திருக்கிறது.   

4 /8

ஷிவ்நரைன் சந்திரபால் சதம் அடித்த 13 ஓடிஐ போட்டிகளில் மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணி தோல்வியடைந்துள்ளது.  

5 /8

கிறிஸ் கெயில் சதம் அடித்த 15 ஓடிஐ போட்டிகளில் மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணி தோல்வியடைந்துள்ளது.   

6 /8

விராட் கோலி சதம் அடித்த 16 ஓடிஐ போட்டிகளில் இந்திய அணி தோல்வியடைந்துள்ளது.  

7 /8

பிரைன் லாரா சதம் அடித்த 17 ஓடிஐ போட்டிகளில் மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணி தோல்வியடைந்துள்ளது.   

8 /8

சச்சின் டெண்டுல்கர் சதம் அடித்த 25 போட்டிகளில் இந்திய அணி தோல்வியடைந்துள்ளது. 

