IPL: ஏலத்தில் அதிக தொகைக்கு ஏலம் போன 9 Uncapped வீரர்கள்

IPL History: ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிக தொகைக்கு ஏலம் போன 9 Uncapped வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
IPL History Most Valuable Uncapped Players: சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடாத வீரர்கள் பொதுவாக Uncapped வீரர்கள் என்றழைப்பார்கள். கடந்தாண்டு கொண்டுவரப்பட்ட புதிய விதியின்படி, சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடி 5 ஆண்டுகள் ஆனவர்கள் கூட Uncapped வீரராக கருதப்படுவார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டது. தற்போது தோனி Uncapped வீரராக சிஎஸ்கேவில் தொடர்கிறார். ஆனால், இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள 9 வீரர்களும் சர்வதேச அனுபவமில்லாமல் ஏலத்திற்கு வந்து அதிக தொகையில் எடுக்கப்பட்டவர்களே ஆகும்.
வருண் சக்ரவர்த்தி: 2019 மினி ஏலத்தில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் (அப்போது கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப்) அணி ரூ.8.40 கோடிக்கு தமிழக வீரரான வருண் சக்ரவர்த்தியை எடுத்தது. அப்போது ரவிசந்திரன் அஸ்வின் பஞ்சாப் அணியின் கேப்டனாக இருந்தார். கேகேஆர் அணி கடந்த மெகா ஏலத்தில் ரூ.12 கோடிக்கு வருணை தக்கவைத்தது.
ஆகிப் நபி: நேற்று (டிச. 16) நடந்த மினி ஏலத்தில் டெல்லி அணி ஜம்மு காஷ்மீர் அணியின் வேகப்பந்துவீச்சு ஆல்-ரவுண்டராக அறியப்படும் ஆகிப் நபியை ரூ.8.40 கோடிக்கு எடுத்தது. உள்ளூர் போட்டிகளில் தற்சமயம் சிறப்பாக பந்துவீசி வருகிறார்.
குர்னால் பாண்டியா: இவர் 2016ஆம் ஆண்டிலேயே மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் விளையாடினாலும், இந்திய அணியில் விளையாடவே இல்லை. இந்தச் சூழலில் 2018 மெகா ஏலத்தில் இவர் மும்பை அணி ரூ.8.8 கோடிக்கு எடுத்தது. அந்த காலகட்டத்தில் இதுவே சாதனையாக பார்க்கப்பட்டது. கடந்த 2025 மெகா ஏலத்தில் ரூ.5.75 கோடிக்கு ஆர்சிபி எடுத்தது.
ராகுல் தெவாட்டியா: 2022 மெகா ஏலத்தில் இவரை குஜராத் அணி ரூ.9 கோடிக்கு எடுத்தது. தற்போது வரை அதே அணியில் Uncapped வீரராகவே தொடர்கிறார், ஆனால் அவரின் சம்பளம் ரூ.4 கோடியாக 2025 சீசனில் குறைக்கப்பட்டது.
ஷாருக் கான்: இவரும் 2021ஆம் ஆண்டிலேயே பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்காக விளையாடினார். தொடர்ந்து, 2024 மினி ஏலத்தில் இவர் விடுவிக்கப்பட்டார். அந்த ஏலத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி ரூ.7 கோடிக்கு எடுத்தது. 2025 மெகா ஏலத்தில் இவரின் சம்பளமும் ரூ.4 கோடியாக குறைக்கப்பட்டது.
கிருஷ்ணப்பா கௌதம்: 2021ஆம் ஆண்டு மினி ஏலத்தில் சுழற்பந்துவீச்சு ஆல்-ரவுண்டரான இவரை ரூ.9.25 கோடிக்கு சிஎஸ்கே எடுத்தது. அப்போது இது பெரியளவுக்கு பேசப்பட்டது. ஆனால் இவர் கடைசி வரை சிஎஸ்கே அணிக்காக விளையாடவே இல்லை.
ஆவேஷ் கான்: நேற்று வரை அதிக தொகைக்கு ஏலம் போன Uncapped வீரர் என்ற பெருமையை வைத்திருந்தவர் இவர்தான். இவரை லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணி ரூ.10 கோடிக்கு கடந்த 2022 மெகா ஏலத்தில் எடுத்தது. அதன்பின் இவர் இந்திய அணிக்கு விளையாடினார். தற்போது இவர் ரூ.9.75 கோடியுடன் லக்னோ அணியில் தொடர்கிறார்.
கார்த்திக் சர்மா: ராஜஸ்தான் விக்கெட் கீப்பர் பேட்டரான இவரை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ரூ.14.20 கோடிக்கு எடுத்துள்ளது. இவருக்கு வயது 19.
பிரசாந்த் வீர்: உத்தர பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த இடது கை ஆல்-ரவுண்டரான இவரை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ரூ.14.20 கோடிக்கு எடுத்துள்ளது. இவருக்கு வயது 20.