டாப் தமிழ் ஹீரோக்கள் தவறவிட்ட மெகா ஹிட்ஸ்

ஒரு படத்தின் வெற்றிக்கு அதன் கதை தான் அடித்தளம். ஆனால், சில சமயங்களில் உச்ச நட்சத்திரங்கள் பலரும் அந்த வெற்றி வாய்ப்பைத் தவறவிட்டுள்ளனர். ஒரு ஹீரோ வேண்டாம் என்று ஒதுக்கிய கதை, வேறு ஒரு ஹீரோவுக்குச் சென்று பிரம்மாண்ட வெற்றியைப் பெற்றுத் தந்திருக்கிறது. அப்படி, முன்னணித் தமிழ் ஹீரோக்கள் நிராகரித்து, பின்னாளில் பிளாக்பஸ்டர் ஹிட் அடித்த திரைப்படங்களின் பட்டியல் இங்கே!
விக்ரம் அமரன் - மறைந்த ராணுவ வீரர் முகுந்த் வரதராஜன் அவர்களின் நிஜ வாழ்க்கை கதையைத் தழுவி எடுக்கப்பட்ட இந்தப் படத்தில், முதலில் விக்ரம் நடிக்க இருந்ததாகவும், பின்னர் கால்ஷீட் சிக்கல்கள் காரணமாக சிவகார்த்திகேயன் நடித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
சிம்பு மார்க் ஆண்டனி - இப்படத்தின் இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் முதலில் சிம்புவை அணுகி இந்தக் கதையைச் சொன்னதாகவும், சிம்புவின் மற்ற படங்களின் கால அட்டவணை காரணமாக அவரால் இதில் நடிக்க முடியாமல் போனதாகவும் பரவலாகப் பேசப்பட்டது.
அஜித் குமார் கஜினி - அஜித் நடிக்க இருந்த படம் சில காரணங்களால் தாமதமானபோது, சூர்யா நடித்து மாபெரும் வெற்றியடைந்தது. வேட்டையாடு விளையாடு - இயக்குநர் கௌதம் மேனன் முதலில் அஜித்தை அணுகினார், ஆனால் அவர் வேறு படங்களில் ஒப்பந்தமானதால், அதில் நடிக்க முடியவில்லை.
விஜய் ஓட்டோகிராஃப் - கமர்ஷியல் இமேஜுக்குள் சிக்காமல் இருக்க, சேரனின் கலைப் படைப்பை விஜய் தவிர்த்தார். காக்க காக்க - கௌதம் மேனன் முதலில் விஜய்யை அணுகினார், ஆனால், சில காரணங்களால் அவர் நடிக்கவில்லை. சாமி - இயக்குநர் ஹரி, விஜய்யை மனதில் வைத்து இந்தக் கதையை எழுதியதாகக் கூறப்படுகிறது.
சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் இந்தியன் - பிரம்மாண்ட இயக்குநர் ஷங்கர் இயக்கிய இந்தப் படத்தின் வாய்ப்பு ரஜினிக்கு முதலில் வழங்கப்பட்டது. முதற்பவன் - அரசியல் சார்ந்த கதைக்களத்தில் நடிக்க ரஜினி ஆர்வம் காட்டவில்லை. பாபநாசம் - மலையாளத்தில் வெளியான க்ரைம் த்ரில்லர் கதை, ரஜினிக்குக் கொடுக்கப்பட்டபோது அவர் தவிர்த்ததாக தகவல்.