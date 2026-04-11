ஜனநாயகன் படம் போல..இணையத்தில் லீக் ஆன டாப் ஹீரோ படங்கள்!

Films Leaked Online Before Release : இந்தியாவில் வெளியான சில டாப் ஹீரோக்களின் திரைப்படங்கள் தியேட்டரில் வெளியாகும் முன்னரே இணையத்தில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த படங்கள் என்னென்ன தெரியுமா?
Films Leaked Online Before Release : ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை, புதிய படங்கள் திருட்டு VCDல் விற்கப்படுவது என்பது சினிமா துறைக்கு மிகவும் தலைவலி கொடுப்பதாக இருந்தது. இணைய வளர்ச்சிக்கு பிறகு, படங்களை இணையத்தில் திருட்டுத்தனமாக வெளியிடுவது அதிகமாகி விட்டது. இந்த நிலையில், தற்போது இந்த பிரச்சனையில்தான் ஜனநாயகன் படமும் சிக்கியுள்ளது. ஜனநாயகன் படம் போலவே லீக் ஆன படங்கள் குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
விஜய்யின் கடைசி படமாக உருவாகி இருக்கிறது ஜனநாயகன். இந்த படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருக்கிறார். சென்சார் பிரச்சனையால் ஜனவரி 9ஆம் தேதி வெளியாகவேண்டிய இந்த படத்தின் ரிலீஸ் தள்ளிப்போனது. இதையடுத்து, முழு படமும் இணையத்தில் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
2026ஆம் ஆண்டில், படத்தின் காப்பியை பாதுகாப்பத்தில் பல தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்கள் வந்து விட்டது. இருப்பினும், முழுப் படமும், அதுவும் முறையான HD பதிப்பில், திரையரங்குகளில் வெளியாவதற்கு முன்பே ஜனநாயகன் படம் கசிந்துவிட்டது. இது ஒட்டுமொத்த திரையுலகையும் ரசிகர்களையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது. தணிக்கைப் பிரச்சினைகள் காரணமாக இப்படம் இன்னும் ரிலீஸிற்கு திட்டமிடப்படாமல் இருக்கிறது.
விஜய் தேவரகொண்டா நடிப்பில் உருவாகியிருந்த படம், டேக்ஸிவாலா. இது, ஹாரர் காமெடி படமாகும். இந்தபடம், 2018ல் தியேட்டரில் வெளியாகும் முன்பே இணையத்தில் கசிந்து அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இருப்பினும் தியேட்டர்களில் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பினை பெற்றது.
நிவின் பாலி, சாய் பல்லவி நடித்திருந்த பிரேமம் படம் வெளியாவதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு தணிக்கை செய்யப்பட்ட காப்பி ஒன்று இணையத்தில் கசிந்தது. இந்தக் லீக் இருந்தபோதிலும், திட்டமிட்டபடி திரையரங்குகளில் படம் வெளியானது. அதன் பிறகு, இப்படம் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றிப் படமாகி, குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் ஒரு தனித்துவமான அந்தஸ்தைப் பெற்றது. தமிழ்நாட்டில் மலையாளப் படங்களுக்கு வழி திறப்பதில் இது ஒரு முக்கியப் பங்காற்றியது.
சரத்குமாரின் ஜக்குபாய் படம், 2010-ல் படம் திரையரங்குகளில் வெளியாவதற்கு முன்பே, உயர்தரமான, முடிக்கப்படாத உள் பதிப்பு ஒன்று கசிந்தது. பின்னர் படக்குழுவினர் க்ளைமேக்ஸ் காட்சியை மீண்டும் படமாக்கினர். இது ஒரு கடுமையான தொழில் நெருக்கடியாக மாறியதுடன், இந்தக் கசிவு படத்தின் வசூலையும் பாதித்தது.
பவன் கல்யாணின் அட்டாரிண்டிகி தாரேதி 90 நிமிடக் காணொளிக் காட்சி ஒன்று இணையத்தில் கசிந்து பரவலாகப் பகிரப்பட்டது. அது தெலுங்குத் திரையுலகில் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. ஆனால், அந்தத் திரைப்படம் இண்டஸ்ட்ரி ஹிட் ஆனது.